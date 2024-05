MMA : « T’es le premier mec à m’avoir défoncé »… Doumbè l’affirme, il n’y aura pas de revanche contre Baki

Florian Barré

Ce vendredi, Cédric Doumbè fait son grand retour dans la cage. Depuis sa défaite controversée face à Baysangur « Baki » Chamsoudinov, le natif de Douala espérait pouvoir obtenir une revanche. Que nenni ! Le clan du Franco-Tchétchène n’en veut pas et « The Best » l’a bien compris. Lors d’une vidéo pour promouvoir son combat contre Jaleel Willis sur DAZN, Doumbè a ainsi officialisé la fin du chapitre « Baki ».

C’est à l’Accor Arena, pour le Bellator Paris, que Cédric Doumbè fait son come-back en fin de semaine. Face à l’Américain Jaleel Willis, le septuple champion du Glory Kickboxing est déterminé à prouver que sa défaite face à Baysangur Chamsoudinov n’était qu’une anomalie. Pour rappel, le Franco-Camerounais a été contraint d’abandonner dans le dernier round en raison d’une écharde coincée dans son orteil. Forcément, cet épisode a entaché la réputation du principal intéressé, qui a directement demandé un combat revanche à son adversaire.

« T’es le premier mec à m’avoir défoncé »

Malheureusement pour Doumbè, Baki n’en a pas voulu, lui qui a les yeux rivés sur l’UFC dès à présent. Ainsi, dépité, le natif de Douala s’est exprimé une dernière fois sur le sujet lors d’une vidéo publiée par DAZN, diffuseur officiel du prochain combat de The Best : « Baki, Baki, Baki, Baki, Baki… J’ai envie d’être ironique et dire ‘félicitations pour ta victoire, t’as fait un combat de malade mental et t’es le premier mec à m’avoir défoncé. Franchement mea culpa, je suis vraiment désolé. Je pensais que j’allais te mettre dans l’ambulance mais au final c’est toi qui m’as mis dans l’ambulance.’ J’ai envie d’être ironique mais en fait j’arrive pas à être ironique parce que je me dis ‘wouah, la honte frère’. C’est une dinguerie, il n’y a que comme ça que tu peux me battre. Même dans ton âme tu te dis pas ‘ah nan en fait je suis nul’. Quand je vois la manière avec laquelle tu te défiles, et tu te caches derrière une écharde, derrière Marc Goddard. Je suis déçu de toi. » a d’abord affirmé Doumbè avant de clore l’affaire.

« Inspire-toi d’eux »