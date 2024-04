Catch : The Rock va revenir, la WWE promet du spectaculaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dwayne ‘The Rock’ Johnson a participé à son premier gros combat lors de la première soirée de WrestleMania XL pour la première fois depuis plus de dix ans. Un match qui n’a pas donné envie à l’acteur de 51 ans de prendre sa retraite dans le catch, celui-ci indiquant le lendemain du plus grand événement de l’année qu’il fera son retour dans les prochains mois. Paul ‘Triple H’ Lévesque, à la tête du contenu à la WWE, promet déjà du lourd.

Le quarantième anniversaire de WrestleMania a notamment été marqué par le retour sur le ring de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, s’éloignant des studios de Hollywood le temps de plusieurs mois pour s’impliquer pleinement dans la rivalité principale de la WWE entre Roman Reigns, son cousin, et Cody Rhodes, sacré champion incontesté du côté de Philadelphie. Ce dernier devrait croiser de nouveau la route de The Rock à l’avenir, la star de 51 ans ayant clairement laissé entendre qu’il reviendra pour au moins un combat. Au sein de la WWE, on s’emballe déjà.

« Nous étions ravis qu’il soit impliqué »

Responsable du contenu à la WWE, Paul ‘Triple H’ Lévesque a salué l’investissement de Dwayne Johnson lors de ce retour et se montre très optimiste pour la suite des événements. « Je ne peux qu'imaginer ce qui attend The Rock. Il met ses mains dans presque tout. Nous étions ravis qu’il soit impliqué » a-t-il savouré lors de la convention du World Congress of Sports mercredi, heureux de voir la « plus grande star du monde » participer de « manière significative » à l’intrigue principale de WrestleMania. « Il veut le faire d'une manière qui ne se limite pas à dire "Oui, je vais venir, dites-moi ce qu'il faut faire, je vais aller faire ça". Il veut investir toutes ses ressources, toute sa matière grise, toute sa créativité, toutes ces choses, son image de marque, tout. "Je veux m’investir dans ce projet et en faire une expérience extraordinaire pour nos fans." Il n'y a rien de mieux que ça. »

« Ce sera une sacrée aventure quand il reviendra »