NBA : Les Celtics réalisent l’exploit, Jaylen Brown MVP

Les Boston Celtics, victorieux des Pacers à Indiana ce lundi (102-105), se sont officiellement qualifiés pour les Finales NBA. Menée de 9 points à quelques minutes de la fin du match, l’équipe dirigée par Jayson Tatum et Jaylen Brown a réalisé une nouvelle remontée pour compléter le « sweep » (4-0).

Deux ans plus tard, les Boston Celtics retrouvent les Finales NBA. Ils ont réalisé un nouveau braquage face aux Indiana Pacers ce lundi (102-105), à l’extérieur, alors qu’ils étaient menés de 9 points à moins de 10 minutes de la fin du match, pour éliminer Indiana en seulement quatre matches. Le duo Jayson Tatum — Jaylen Brown a encore fait des étincelles.

La remontée des Celtics, encore…

C’est un thème récurrent de cette série : malgré des difficultés en seconde mi-temps et un retard de 9 points dans le quatrième quart-temps, les Celtics ont réalisé une remontée mémorable. Ils n’ont pas laissé passer un seul panier lors des quatre dernières minutes du match et ont terminé la rencontre par un run de 7-0 pour arracher la victoire. D’un côté, les favoris de l’Est n’auraient probablement pas dû être inquiétés par les Pacers, qui étaient clairement inférieurs sur le papier. D’un autre, ils ont montré qu’ils étaient capables de réagir brillamment dans les moments décisifs.

Jaylen Brown reçoit le trophée Larry Bird

Jaylen Brown, auteur du panier de l’égalisation à 02:40 du buzzer, a joué un rôle crucial dans cette victoire. L’ailier a cumulé 29 points (11/22 aux tirs), 6 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives dans ce match. Ces chiffres sont proches de ses moyennes dans la série, légèrement plus élevées. Dans les trois dernières minutes du match, Brown a égalisé le score, contré Andrew Nembhard sous le panier et fait la passe décisive pour le panier de Derrick White, permettant aux Celtics de prendre l’avantage.

Deuxième meilleur marqueur de Boston depuis le début de la série (29;8 points par match)), Brown est devenu le troisième lauréat du trophée Larry Bird, qui récompense le MVP des finales de la Conférence Est. Jayson Tatum, avec ses moyennes de 30,3 points, 10,3 rebonds et 6,3 passes par match, aurait également pu prétendre à ce titre, qu’il a déjà remporté en 2022. La décision s’est jouée à une voie près : cinq votes pour Brown contre quatre pour Tatum.

Une semaine de repos et de préparation à Boston

En confirmant le sweep (4-0), les Celtics s’offrent un temps de repos avant le début des Finales NBA. Le premier match de la série suivante, contre le futur vainqueur des Finales de la Conférence Ouest entre les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves, aura lieu dans la nuit du 6 au 7 juin, à 2 h 30 (heure française). L’équipe de Joe Mazzulla aura ainsi le temps de recharger leurs batteries avant leur prochain adversaire.