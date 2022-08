Formule 1

F1 : Mercedes fixe un objectif colossal à Lewis Hamilton

Publié le 25 août 2022 à 07h35 par La rédaction

La saison de Formule 1 reprendra ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Belgique sur le circuit mythique de Spa-Francorchamps. Avant la trêve estivale, l'écurie Mercedes était revenue sur le devant de la scène en plaçant ses deux pilotes sur le podium durant les deux derniers Grand Prix. Enthousiaste, Toto Wolff espère rivaliser avec Red Bull et Ferrari.

Au sortir de plusieurs Grand Prix concluants avec notamment six podiums sur les six dernières courses courues, Mercedes affiche de belles ambitions. Le retour en grâce des Flèches d'Argent enchante Toto Wolff, directeur sportif de l'écurie. Il affiche désormais de grands objectifs comme ceux de rivaliser avec Ferrari et Red Bull durant la seconde partie de saison, et met la pression sur ses deux pilotes Lewis Hamilton et George Russell. Après cette trêve estivale reposante, l'Autrichien a hâte d'en découdre.

« Nous devons poursuivre sur notre dynamique actuelle et maintenir la pression »

Après des derniers Grand Prix plutôt réussis, Toto Wolff espère que son écurie va enfin décrocher cette victoire tant attendue. En effet, Mercedes n'a toujours pas levé les bras cette saison... « Nous avons abordé la trêve après une bonne série de courses, et en Hongrie nous avons marqué notre plus haut total de points de la saison. Bien que nous ne soyons pas encore dans la lutte pour la victoire, nous nous en rapprochons, nous devons donc poursuivre sur notre dynamique actuelle et maintenir la pression » assure Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« La pause était bien méritée pour chaque membre de l’équipe»

Suite à une première partie de saison éprouvante, la Formule 1 a effectué sa traditionnelle coupure estivale durant le mois d'août. Fatigués, les membres de l'écurie allemande ont pu recharger les batteries durant la trêve. « La fermeture de l’usine est un moment important permettant à l’équipe de se reposer et de passer du temps en famille, dont le soutien est inestimable tout au long de l’année. Il y a peu d’opportunités pour le faire durant la saison et la course au développement est irrespirable, la pause était donc bien méritée pour chaque membre de l’équipe » souligne l'Autrichien. Il ne manque pas de mettre la pression à ses rivaux et inconsciemment à ses deux pilotes.

« Nous sommes prêts pour une seconde moitié de saison intense »