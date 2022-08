Formule 1

F1 : Proche de la retraite, Hamilton lâche un indice

Publié le 24 août 2022 à 16h35 par La rédaction

Désormais âgé de 37 ans, Lewis Hamilton se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Après avoir atteint les 300 courses en Formule 1, Toto Wolff déclarait récemment que le Britannique pourrait aller jusqu’à 400. Une position que ne semble pas partager le principal intéressé, qui a mis un frein aux ambitions du patron de Mercedes.

15 ans après son arrivée en Formule 1, la fin de la carrière de Lewis Hamilton approche. Après 7 titres de champion du monde et 103 pole positions, le Britannique a récemment atteint la barre des 300 courses disputées en Formule 1. Chez Mercedes, Lewis Hamilton a d’ores et déjà marqué l’histoire de ce sport de son empreinte. Alors qu'il est désormais âgé de 37 ans, les questions autour de son futur et de l’arrêt de sa carrière se font de plus en plus nombreuses. Mais de son côté, le pilote se sent « toujours jeune et frais. J’ai toujours autant d’énergie qu’il y a cinq ans », comme il le confiait à Canal + .

« Je pense qu'il peut arriver à 400 courses »

À l’occasion du Grand Prix de France, Lewis Hamilton a fêté sa 300e course en Formule 1. D’après Toto Wolff, il pourrait même en disputer 100 de plus avant de mettre un terme à sa carrière : « nous avons parlé il y a quelques semaines de la durée de notre partenariat, et le nombre qui a été discuté était de cinq à dix ans. Donc je pense qu'il peut arriver à 400 courses », a-t-il confié à ce sujet. Mais pas sûr que le Britannique aille jusque-là. Quand la question lui a été posée, il a répondu que « cela fait beaucoup de courses ! Je veux d’abord être reconnaissant d’en être arrivé là. Mais je me sens encore frais et j'ai l'impression qu'il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir. Donc, j'apprécie ce que je fais. Je suis vraiment, vraiment fier et j'aime arriver chaque jour et travailler avec cet incroyable groupe de personnes », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par The Sun .

« Je me suis bien sûr demandé si je voulais continuer »

Il n’est donc pas certain que Lewis Hamilton atteigne les 400 courses en Formule 1. Il aurait pu mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois, à l’issue de la saison dernière. Dans une interview accordée à Vanity Fair , le Britannique avait révélé s’être posé la question : « je ne sais pas si je peux vraiment mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Je me souviens être assis là juste dans l'incrédulité. Et réalisant que je dois défaire mes ceintures, que je dois sortir de là, que je dois sortir de cette chose et que je dois trouver la force. Je n'avais aucune force. Et ce fut l'un des moments les plus difficiles, je dirais, que j'ai eu depuis très, très longtemps. Je me suis bien sûr demandé si je voulais continuer. Je suis toujours en mission, j'aime toujours conduire, je suis toujours mis au défi . »

