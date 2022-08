Formule 1

Voilà pourquoi Lewis Hamilton est devenu un champion hors norme

Publié le 20 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Avec sept titres de champion, Lewis Hamilton est l’un des plus grands pilotes de la Formule 1. Titré à deux reprises, Mika Hakkinen s’est exprimé sur la grande réussite du pilote britannique de Mercedes ces dernières années. Selon le Finlandais, King Lewis doit sa réussite également à ses coéquipiers.

Sept titres de champion, 103 pôles en autant de victoires sur ses plus de 300 courses réalisées, voici le palmarès de Lewis Hamilton. Mais alors, comment le pilote de Mercedes a pu devenir un si grand champion, l’un des plus grands de la Formule 1 ? D’après le double champion du monde Mika Hakkinen, cette réussite est due à son talent, mais aussi à ceux de ses coéquipiers. Selon le Finlandais, le King Lewis doit donc remercier Valteri Bottas, Nico Roseberg, Jenson Button, mais aussi Fernando Alonso.

F1 : Ferrari, Red Bull... Ce témoignage sans appel sur cette énorme bataille https://t.co/fqEUNd3m9W pic.twitter.com/CLnHnQUwUm — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

« Avoir de grands coéquipiers pour obtenir votre succès »

Alors que l’on ne peut nier que Lewis Hamilton est un immense champion, tous ces succès n’arrivent jamais seuls et Mika Hakkinen le sait très bien. Le Finlandais insiste bien sur le fait que le pilote de Mercedes doit bien remercier tous les coéquipiers qu’il a pu côtoyer durant sa carrière et qui lui ont permis de devenir le champion qu’il est en ce moment. « C’est comme ça que ça a toujours été. Vous savez, pour être en mesure de gagner, il faut un grand coéquipier - avoir de grands coéquipiers pour obtenir votre succès - un élément clé très important. Parfois, ça arrive par chance, on ne peut pas choisir son coéquipier, mais si vous regardez la liste des coéquipiers de Lewis, ce sont des gens très intelligents, de très bons pilotes, donc toute cette combinaison, le succès, ça a un effet. » Mika Hakkinen insiste aussi sur l’importance du travail d’équipe et dresse notamment le coéquipier idéal. « Et Lewis le sait, vous savez, et parce que dans ma carrière personnelle, j’ai eu Nigel Mansell, Ayrton Senna, Martin Brundle, Mark Blundell, Johnny Herbert et bien sûr, David Coulthard. Beaucoup de grands coéquipiers, vous savez, mais vous avez besoin de coéquipiers, de coéquipiers solides, de coéquipiers constants, de gars intelligents qui peuvent bien communiquer avec l’équipe et les ingénieurs et développer la voiture. C’est un travail d’équipe. »

« Mais mon essai avec McLaren n’a pas été très réussi. »

Alors que Mika Hakkinen insiste sur l’importance du coéquipier, le Finlandais aurait pu piloter au côté de Lewis Hamilton lorsque ce dernier débutait en Formule 1 avec McLaren : « C’est vrai, j’ai fait le test. Mais mon essai avec McLaren n’a pas été très réussi. Tout simplement parce que nous avons eu un problème de logiciel pendant toute la journée cette fois-là, donc la boîte de vitesses n’a pas fonctionné. Vous savez, je suis un bon pilote de course... C’était une erreur de la voiture. Mais nous avions un problème, donc je n’ai jamais pu être à 100 %. »

« C’est une façon fantastique d’être un grand champion. »