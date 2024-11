«Un énorme foutage de gueule», le coup de gueule de Riolo contre le PSG

Axel Cornic

Ce mardi, le Paris Saint-Germain va affronter un rendez-vous capital de sa saison, avec le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Et pour Daniel Riolo, le club parisien n’aurait pas dû se retrouver dans cette situation très délicate, au vu de son calendrier dans la compétition européenne.

Avec une seule victoire depuis le début de la Ligue des Champions, le PSG est quasiment condamné à la victoire. Mais la tâche ne s’annonce pas simple, puisque les hommes de Luis Enrique vont croiser la route d’un Bayern Munich qui vise également une victoire pour continuer à rêver d’une qualification pour la suite de la compétition.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« Il fallait arriver à 16, si tu en prenais 4, tu pouvais viser le top 8 »

Cette situation semble agace au plus grand point Daniel Riolo, qui a laissé libre cours à sa frustration au micro de RMC Sport. « Le PSG avait dans son calendrier Gérone, le PSV, Salzbourg, Stuttgart. Ces 4 équipes là, 4x3 12, logiquement te permettent de mettre à l’abris au moins le playoff, à 12 points. Si tu ajoutes contre les gros, Bayern, Atlético, City et Arsenal, il fallait arriver à 16, si tu en prenais 4, tu pouvais viser le top 8. Pour un club comme le PSG, avec ses moyens, son historique récent dans la compétition, c’est quelque qui était totalement normal » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Je pense que c’est un énorme foutage de gueule »

« Depuis 2013, le PSG a toujours été top 16 minimum et la moitié du temps 8. Et là, top 24, ce n’est pas possible, ou ça a l’air compliqué, ou ça ne serait pas dramatique de ne pas l’être » a poursuivi Daniel Riolo, dans l’After Foot. « C’était le même entraîneur l’année dernière et 80% de l’effectif était présent et le club s’est renforcé au milieu, en défense et un peu moins devant. Et là, on a l’air de dire que ce n’est pas forcément grave et que presque ça pourrait être admis parce que c’est dans un projet. Je pense que c’est un énorme foutage de gueule, qui est en train de provoquer une scission au sein de la famille PSG, des supporters ».