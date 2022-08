Formule 1

Alpine en remet une couche après la décision de Fernando Alonso

Publié le 27 août 2022 à 09h35 par La rédaction

La Formule 1 fait son retour ce week-end à Spa Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, mais certaines écuries se projettent déjà sur la saison prochaine. Après la décision de Fernando Alonso de rejoindre Aston Martin, Alpine n’a toujours pas de pilote à associer à Esteban Ocon. Pressenti pour succéder à l’Espagnol, Oscar Piastri a finalement révélé qu’il ne piloterait pas pour l’équipe française l’année prochaine, une décision qui a toujours du mal à passer.

Tout allait bien pour Alpine. Actuellement quatrième au classement constructeur, l’écurie française réalise pour le moment une bonne saison, Esteban Ocon et Fernando Alonso ayant réussi à gratter des points important dans la lutte avec McLaren pour cette quatrième place. Seul problème, l’Espagnol a décidé qu’il ne poursuivrait pas l’aventure avec Alpine la saison prochaine. Il évoluera au sein d’Aston Martin et remplacera ainsi Sebastian Vettel, qui a d’ores et déjà annoncé qu’il allait mettre un terme à sa carrière. En interne, l’équipe française a déjà identifié son successeur, mais là encore, une décision inattendue s’est produite.

Piastri refuse Alpine

Alors qu’Alpine avait révélé officiellement qu’Oscar Piastri serait le successeur de Fernando Alonso, le jeune pilote australien avait rapidement démenti cette information : « je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine », avait-il déclaré sur Twitter . Oscar Piastri est pressenti pour rejoindre McLaren la saison prochaine, où Daniel Ricciardo ne sera pas reconduit. La décision de son pilote, qui est membre de l’Alpine Academy, ne passe pas du tout en interne.

« J'aurais aimé qu'Oscar ait un peu plus d'intégrité »

Otmar Szafnauer en a remis une couche sur le sujet. Le directeur d’équipe de l’écurie française estime qu’Oscar Piastri est « un jeune pilote prometteur », mais rappelle qu’il « n’a pas encore piloté en F1 », a-t-il confié au micro de Sky Sports . « Et j'aurais aimé qu'Oscar ait un peu plus d'intégrité. Il a signé quelque chose aussi, en novembre, et on a tout fait pour le préparer à la F1. Et sa part du marché était soit de piloter pour nous, soit de prendre un baquet où on le plaçait pour ces trois prochaines années. J'aurais aimé qu'Oscar se souvienne de ce qu'il avait signé en novembre et de ce à quoi il s'était engagé . »

