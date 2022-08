Formule 1

Ricciardo s’exprime sur son avenir et prend une décision radicale

Publié le 25 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il vient d’annoncer son départ de chez McLaren, Daniel Ricciardo ne songerait pas encore à rejoindre une nouvelle écurie. Le pilote australien était annoncé du côté d’Alpine ou encore Haas, mais Ricciardo pourrait finalement signer dans aucune de ces équipes. Il songerait donc à faire une pause pour la saison à venir.

Tandis que Daniel Ricciardo vient d’annoncer son départ de chez McLaren après être arrivé dans l’écurie britannique en 2021, le pilote australien aura eu un passage difficile avec l’équipe présidée par Zak Brown où il n’aura remporté qu’un seul Grand Prix.

«Ce n’est pas le sentiment le plus agréable»

Alors que Daniel Ricciardo vient d’annoncer son départ de chez McLaren à quelques jours du Grand Prix de Belgique, le pilote australien s’est exprimé, dans des propos relayés par MotorSport , sur son passage dans l’écurie britannique et en tire des leçons sur son aventure. « Ce n’est pas le sentiment le plus agréable, mais je peux garder la tête haute en essayant de faire fonctionner les choses. Vous devez accepter que vous avez essayé et que cela n’a pas fonctionné. C’est juste une de ces choses. Je suis fier de la façon dont nous avons essayé de faire que ça arrive. Ce n’est pas fini. Cet appel de Zak ne s’est pas fait au hasard, un jour. Nous parlons depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup de dialogue, mais je savais aussi que c’était un sujet de préoccupation parce que les résultats que j’obtenais n’étaient pas à la hauteur de ce que nous voulions tous. Nous avons discuté pendant des mois de la façon de rectifier les problèmes. »

«Honnêtement, je ne sais toujours pas ce que l’avenir réserve à Oscar»

Alors qu’Oscar Piastri est pressenti pour remplacer Daniel Ricciardo chez McLaren, ce dernier s’est exprimé sur la possibilité que son compatriote prenne sa place dans l’écurie britannique. « Honnêtement, je ne sais toujours pas ce que l’avenir réserve à Oscar. Ce ne sont pas mes affaires. Mark (Webber) fait son travail pour Oscar. Je ne prends rien de tout cela personnellement. Je soutiendrai un compatriote australien. »

«Si les étoiles ne s’alignent pas et que cela n’a pas de sens, alors je suis prêt à le faire»