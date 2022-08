Formule 1

F1 : Ricciardo sème le trouble pour son avenir

Publié le 30 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Alors que Daniel Ricciardo a annoncé il y a quelques semaines son départ de chez McLaren, l’avenir du pilote reste encore incertain. Après un passage compliqué au sein de l’écurie britannique, Ricciardo a donc décidé de vivre un nouveau défi. Et alors que le choix de l’Australien n’a toujours pas été fait, il précise ne pas vouloir prendre de décision trop hâtive sous le coup de l’émotion.

Daniel Ricciardo quittera McLaren à l’issue de la saison. Alors que l’Australien a vécu un passage compliqué au niveau des résultats avec l’écurie britannique, le pilote en tire pour autant des leçons sur son aventure. Il s’est notamment exprimé sur sa prise de décision, dans des propos relayés par MotorSport .

«C’est le seul endroit où je me vois courir dans un futur proche»

Alors que Daniel Ricciardo a annoncé son départ de McLaren à l’issue de la saison, le pilote s’est exprimé sur son avenir, et annonce qu'il prendra une décision après Monza. L'Australien ne se voit clairement pas loin de la Formule 1 dans un futur proche. « Ce sera la F1 avant tout. C’est le seul endroit où je me vois courir dans un futur proche. C’est quelque chose dont je suis absolument certain. Mais je verrai. Le weekend a été chargé et nous sommes en plein milieu d’un triplé de courses, les prochaines semaines vont donc être très intenses. Pas nécessairement sur ce sujet en particulier, mais en termes de calendrier. Je veux donc disputer ces trois courses et voir comment je me sens. Je ne souhaite pas me précipiter et faire quoi que ce soit sous le coup de l’émotion. Donc nous verrons mais il est certain que l’objectif est de trouver un baquet en Formule 1. »

«Vous devez accepter que vous avez essayé et que cela n’a pas fonctionné»

Le passage de Daniel Ricciardo chez McLaren aura été compliqué. En effet, le pilote n’aura remporté qu’un seul Grand Prix. Malgré les résultats difficiles, l’Australien aura tiré quelques leçons de son aventure avec l’écurie britannique. « Ce n’est pas le sentiment le plus agréable, mais je peux garder la tête haute en essayant de faire fonctionner les choses. Vous devez accepter que vous avez essayé et que cela n’a pas fonctionné. C’est juste une de ces choses. Je suis fier de la façon dont nous avons essayé de faire que ça arrive. Ce n’est pas fini. Cet appel de Zak ne s’est pas fait au hasard, un jour. Nous parlons depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup de dialogue, mais je savais aussi que c’était un sujet de préoccupation parce que les résultats que j’obtenais n’étaient pas à la hauteur de ce que nous voulions tous. Nous avons discuté pendant des mois de la façon de rectifier les problèmes. »

«Je suis tombé amoureux de cette liberté»