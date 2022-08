Formule 1

F1 : Verstappen encore plus fort que l’an dernier ? Il répond

Publié le 30 août 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Encore vainqueur en Belgique dimanche dernier, Max Verstappen continue de se rapprocher de son deuxième titre de champion du monde. Interrogé sur le sujet, le pilote de l’écurie Red Bull dément néanmoins être plus fort que la saison dernière, même s’il reconnaît des progrès considérables sur sa monoplace.

Dimanche dernier, Max Verstappen a encore remis ça. Près d’un mois après son triomphe en Hongrie alors qu’il n’avait démarré qu’à la 10ème place, le champion du monde en titre a répété l’exploit à Spa, en Belgique. En raison d’un changement de moteur, Max Verstappen a démarré en 14ème position. Une place qu’il ne connaît pas souvent mais qui est loin d’avoir découragée le Néerlandais. Après dix petits tours, le pilote Red Bull a pris la tête de la course et il ne l’a plus jamais lâchée. Une victoire de prestige qui lui permet de creuser encore un peu plus l’écart sur Charles Leclerc, désormais troisième au classement des pilotes derrière Sergio Perez, son coéquipier chez Red Bull.

Verstappen se rapproche du titre

Après sa victoire à Spa, Max Verstappen faisait un point sur le championnat du monde : « Notre voiture est très efficace. Et puis cette piste, je pense qu’elle lui convient parfaitement, peut-être. Je sais que certains circuits à venir seront un peu plus difficiles et je m’attends encore à une bonne bataille avec Ferrari, c’est juste que oui, ce circuit semble être parfait pour la voiture. Je ne m’attends pas à ce que ce soit comme ça chaque week-end de course... A Zandvoort, ce sera plus serré. Juste à cause de la configuration de la piste, plus d’appui sur la voiture, moins de lignes droites aussi. Donc ce sera certainement plus serré qu’ici. Nous avons encore creusé l’écart, ce qui est bien sûr très agréable, mais nous savons que nous devons marquer des points chaque week-end ».

Une stat incroyable qui fait rentrer Max Verstappen chaque jour un peu plus dans l'Histoire de la F1 😮🏆📊#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/UvES11ohjV — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 29, 2022

« On ne peut pas comparer les saisons entre elles »

Même s'il a désormais 93 points d’avance sur son premier poursuivant, Sergio Perez, Max Verstappen est-il meilleur que l’an dernier ? La question mérite d’être posée. « Vous gagnez de l’expérience chaque année, mais on ne peut pas comparer les saisons entre elles. Les voitures sont complètement différentes à piloter, elles se comportent différemment. Mais oui, nous sommes plus compétitifs que l’année dernière. Et bien évidemment ça aide à remporter des courses », a lancé le pilote Red Bull dans des propos relayés par Nextgen Auto , sûr de lui.

Il reconnaît la suprématie de Mercedes l’an dernier