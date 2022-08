Formule 1

F1 : Verstappen, Pérez... Red Bull se lâche après le GP de Belgique

Publié le 29 août 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Pourtant parti 13e du Grand Prix de Belgique ce dimanche, Max Verstappen s’est tout de même imposé pour prendre le large au classement des pilotes. Le Néerlandais a semblé beaucoup trop fort pour ses adversaires. D’ailleurs, Christian Horner estime que Red Bull n’a pas connu une course aussi dominante depuis plusieurs années.

Ce dimanche, Max Verstappen a semblé beaucoup trop rapide pour ses adversaires. Parti 13e du Grand Prix de Belgique après une pénalité moteur, le Néerlandais est très vite remonté au classement. Il ne lui a fallu que 12 tours pour prendre la tête et seulement 18 pour distancer très largement Carlos Sainz Jr. Alors qu’il restait 44 tours à faire, Max Verstappen a vécu une course plutôt paisible et s’est facilement imposé, avec 17 secondes sur son dauphin Sergio Pérez et 26 sur Carlos Sainz Jr. Charles Leclerc, quant à lui, n’a pu faire mieux qu’une sixième position et a perdu la deuxième place au classement des pilotes au profit du coéquipier de Max Verstappen. De son côté, Red Bull explique cette victoire facile par l’aisance de la monoplace sur le circuit de Spa-Francorchamps.

«Max a simplement été phénoménal»

« Je pense que le circuit a joué sur nos points forts. Nous avons une voiture très efficace et nos réglages étaient bons. Max a simplement été phénoménal depuis le premier tour des essais libres. Bien sûr stratégiquement parlant, nous avons décidé de prendre la pénalité moteur ici et de partir 14e, finalement 13e, Max devait ainsi se frayer un chemin à travers le peloton et l’a fait très efficacement lors des premiers tours » confie Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«L’unes de nos performances les plus dominantes depuis la période 2010 - 2013»

Le patron de Red Bull avoue même que l’écurie n’a pas vécu une course aussi dominante depuis l'ère Sebastian Vettel : « Le tendre semble avoir très bien fonctionné pour lui lors du premier relais. Après ça, le rythme de Max et de Checo était suffisant pour facilement doubler Carlos et réaliser l’unes de nos performances les plus dominantes depuis la période 2010 - 2013. Je ne pense pas que nous avions déjà gagné en partant 14e. Une performance vraiment phénoménale, donc. Une grande partie du mérite en revient aux personnes travaillant en coulisses. Bien sûr, nos pilotes ont parfaitement optimisé le produit fini, mais il y a tous les héros invisibles de Milton Keynes qui ont réalisé un travail formidable sur cette voiture. »

«Le voir se battre pour la tête dès le 18e tour a dépassé toutes nos attentes»