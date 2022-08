Formule 1

F1 - GP de Belgique : Après la pénalité, Leclerc espère un miracle

Publié le 28 août 2022

C'est sur le mythique tracé de Spa-Francorchamps que les pilotes de Formule 1 disputeront le quatorzième épisode de cette saison. Après la trêve estivale, les pilotes sont extrêmement motivés. Dominateur lors des qualifications, le leader Max Verstappen devra réaliser un nouvel exploit s'il veut l'emporter car il partira en quinzième position suite à sa pénalité. Et que dire de Charles Leclerc, relégué à 80 points du pilote Red Bull et qui partira juste derrière son rival. La belle surprise pourrait venir de Fernando Alonso qui partira en deuxième ligne ce dimanche.

Après un Grand Prix de Hongrie dominé par Max Verstappen, la Formule 1 fait son grand retour ce week-end à Spa-Francorchamps. Quatorzième course de la saison, le Grand Prix de Belgique, toujours menacé au calendrier, pourrait réserver quelques surprises. Le poleman Carlos Sainz devra résister à la pression de Sergio Perez (2e sur la grille) pour redorer le blason Ferrari. De leurs côtés, les deux premiers du classement Max Verstappen et Charles Leclerc s'élanceront respectivement du quinzième et seizième rang et seront condamnés à une folle remontée. La surprise pourrait intervenir de Fernando Alonso, beau troisième sur la grille. Côté français, Esteban Ocon devra batailler pour rentrer dans les points tandis que Pierre Gasly s'élancera en huitième position.

Pluie de pénalités à Spa !

En pleine confiance après avoir creusé l'écart avec Charles Leclerc, Max Verstappen a dominé les qualifications ce samedi. Le pilote Red Bull s'élancera malgré tout à la quinzième position suite à sa pénalité reçue pour dépassement du quota de changement de pièces moteur. C'est Carlos Sainz qui profite de cette situation et qui s'élancera en pole position. Son coéquipier Charles Leclerc, dauphin de Verstappen au classement, fait l'objet de la même pénalité que le Néerlandais. Il en va de même pour Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher et Guanyu Zhou. Une pluie de pénalités qui rebat toutes les cartes pour ce Grand Prix, qui s'annonce totalement fou, surtout si la pluie s'en mêle.

Verstappen et Leclerc condamnés à l'exploit

Dominateur lors de la Q3, Max Verstappen partira en fond de grille. Mais le pilote Red Bull sait que sa voiture à la capacité d'effectuer une folle remontée. Quinzième au départ, il veut monter sur le podium. « C'était des qualifications incroyables. Tout le week-end aussi je pense, on est dans le coup. La voiture a très bien fonctionné et on a juste essayé de l'affiner. Et tout s'est mis en place lors des qualifications. Bien sûr, il fallait être un peu prudent avec la quantité de pneus utilisés, en pensant aussi à demain (dimanche) et en partant derrière, mais je suis très content de mon tour et c'est génial d'être ici. C'est un circuit incroyable, les fans sont incroyables. On doit aller de l'avant. Je pense surtout qu'avec une voiture comme ça, ce serait dommage de ne pas être sur le podium » promet-il. Charles Leclerc quant à lui, entamera sa course juste derrière le leader du championnat, en seizième position. Le pilote Ferrari a subi une nouvelle mésaventure en qualifications puisque son écurie lui a fait chausser les mauvais pneus... Pour rappel, Verstappen possède 80 longueurs d'avance sur son homologue monégasque.

La grille de départ du Grand Prix de Belgique

1- Carlos Sainz Jr (Ferrari)

2- Sergio Pérez (Red Bull)

3- Fernando Alonso (Alpine)

4- Lewis Hamilton (Mercedes)

5- George Russell (Mercedes)

6- Alexander Albon (Williams)

7- Daniel Ricciardo (McLaren)

8- Pierre Gasly (AlphaTauri)

9- Lance Stroll (Aston Martin)

10- Sebastian Vettel (Aston Martin)

11- Nicholas Latifi (Williams)

12- Kevin Magnussen (Haas)

13- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15- Max Verstappen (Red Bull)

16- Charles Leclerc (Ferrari)

17- Esteban Ocon (Alpine)

18- Lando Norris (McLaren)

19- Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

20- Mick Schumacher (Haas)