Formule 1

F1 - GP de Belgique : Lewis Hamilton est au bout du rouleau

Publié le 27 août 2022 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 27 août 2022 à 22h37

Alors que la Formule 1 reprend ce week-end avec le Grand Prix de Belgique, les pénalités auront eu des gros impacts sur les places des pilotes sur la grille de départ. Meilleur temps de qualifications, Max Verstappen débutera la course à la quinzième place. Septième meilleur temps, Lewis Hamilton débutera quant à lui à la quatrième position. Abattu, le pilote britannique ne s’est pas caché pour montrer sa frustration.

La Formule 1 reprend ce week-end avec le Grand Prix de Belgique et durant les qualifications, les pénalités ont fusé et les positions de départ à la grille ont totalement été chamboulées en raison de modifications sur les moteurs de certaines monoplaces. Quatrième au départ à la grille ce dimanche, Lewis Hamilton avait pourtant réalisé que le septième temps des qualifications. Pour Max Verstappen, c'était la douche froide puisque avec le meilleur temps, les pénalités ont fait redescendre le champion du monde à la quinzième position.

F1 - GP de Belgique : Après les qualifications, Ferrari s’interroge sur Red Bull https://t.co/wSH5rMS1Ui pic.twitter.com/cp8ztEPid4 — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« Je me crois de retour au premier Grand Prix de l’année ! »

Cela aura été une séance de qualification compliquée pour Mercedes F1 et Lewis Hamilton qui était abattu de n’avoir réalisé que le septième meilleur temps. Même si le pilote britannique débutera la course ce dimanche à la 4e position, il n’est pour autant pas convaincu de sa prestation comme il l’indique dans des propos relayés par Nextgen-auto.com. « Tout le monde travaille pour des améliorations. 4e sur la grille ? Oui mais l’écart est monstrueux. Je me crois de retour au premier Grand Prix de l’année ! Nous sommes venus ici très optimistes, nous pouvions être proches, mais être à 1,8 seconde est un vrai coup de pied dans les dents. »

« La voiture ne me manquera certainement pas à la fin de l’année »

Alors que Lewis Hamilton est loin d’être satisfait de sa session de qualification, le pilote britannique montre notamment son mécontentement concernant la puissance de sa voiture et avoue même qu’elle ne lui manquera pas. Il précise aussi qu’il serait mieux de se concentrer sur la construction de la monoplace de la prochaine saison. « C’est une voiture avec laquelle nous continuons à lutter et elle ne me manquera certainement pas à la fin de l’année. Pour moi, il s’agit simplement de me concentrer sur la façon dont nous construisons et concevons la voiture de l’année prochaine. »

« Les équipes devant nous sont dans une autre ligue »