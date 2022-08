Formule 1

F1 : Après les qualifications, Ferrari s’interroge sur Red Bull

Publié le 27 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Ce week-end, c'est le grand retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique. Ce samedi, les qualifications se sont terminées et on retrouve Max Verstappen à la quinzième position à cause de pénalités pour des modifications sur le moteur. Du côté de Ferrari, Carlos Sainz Jr débutera en pole position, Charles Leclerc se lancera en troisième place. Alors que le Néerlandais débutera à la quinzième position, l’écurie Ferrari s’interroge sur la capacité de vitesse de Red Bull. Du côté de Max Verstappen, le pilote espère terminé la course avec une victoire.

Alors que la Formule 1 reprend ce week-end avec le Grand Prix de Belgique, les qualifications se sont terminées ce samedi. On pourra donc retrouver ce dimanche Max Verstappen à la quinzième position suite à des pénalités pour des modifications sur le moteur de la monoplace de Red Bull, Carlos Sainz Jr débutera quant à lui en pole position. Charles Leclerc s'élancera de la troisième place.

F1 : La sortie surréaliste du patron de Verstappen https://t.co/OVdR7Msb6a pic.twitter.com/3BAJr3hepa — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

« Quand on voit l’écart avec Max, c’est un peu inquiétant »

Alors que Charles Leclerc termine les qualifications du Grand Prix de Belgique à la quatrième place, le Monégasque s’est trouvé surpris de Max Verstappen, mais aussi de l’ensemble de l’écurie Red Bull. Il explique aussi, dans des propos relayés par nextgen-auto.com , que si Ferrari arrive au niveau de l’écurie autrichienne, ce serait quelque chose d’étrange. « Il y a du potentiel parce que nous n’avons pas préparé les qualifications autant que d’habitude, mais quand on voit l’écart avec Max, c’est un peu inquiétant. Ils sont extrêmement rapides et c’est le cas depuis le début du week-end et nous ne pouvons pas vraiment expliquer pourquoi. Nous devons travailler. Nous ferons de notre mieux demain, mais ils semblent avoir trouvé quelque chose ce week-end. Si nous sommes à leur niveau demain, ce serait très étrange. C’est choquant, ils sont beaucoup trop rapides - nous n’aurions rien pu faire pour la pole dans des conditions normales. Je vais avoir du mal à suivre Max demain s’il a de l’air libre devant lui. Et ce sera pas facile pour Carlos non plus face à Sergio ».

« Je suis heureux de débuter en pole »

Suite aux pénalités qu’a reçues Max Verstappen, Carlos Sainz Jr débutera le Grand Prix de Belgique en pole position. Satisfait de sa qualification, le pilote de chez Ferrari a tout de même peur de l’écart avec le champion du monde. « Ça allait, je suis heureux de débuter en pole mais je ne suis pas content de voir l’écart face à Max, et l’écart qui nous sépare de Red Bull. Nous devons chercher à comprendre pourquoi RedBull est aussi rapide sur ce circuit. Mais nous allons partir de la pole et nous espérons gagner demain. C’est un peu perturbant de voir le gros écart face à Max et face à Red Bull, on sait qu’on a un meilleur rythme en course qu’en qualifications. Mais il y a quelque chose que nous devons clairement trouver ».

« Ce serait dommage de ne pas être sur le podium. »