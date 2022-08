Formule 1

Bientôt un Grand Prix de Formule 1 au Mans ?

Publié le 26 août 2022 à 20h35 par Alexis Bernard

Rayé du calendrier 2023 de la prochaine saison de Formule 1, le Grand Prix de France cherche des solutions pour revenir sur le devant de la scène. Et parmi les alternatives qui émergent, celle d’une édition sur le mythique circuit des 24 Heures du moment prend de l’ampleur…

Le verdict est tombé. Pas de miracle, il n’y aura pas de Grand Prix de France en 2023 pour la prochaine saison de Formule 1… Après une édition 2022 pourtant réussie, qui a marqué les esprits de certains pilotes comme Lewis Hamilton, le contrat avec le circuit du Castellet arrive à échéance. Pour des raisons principalement financières, il n’a pas été reconduit pour la saison à venir.

Stefano Domenicali a confirmé qu’il n’y aura pas de Grand Prix de France en 2023 ! ❌🇫🇷« On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement. »(@lequipe)#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/jKEE9YFQwp — Secteur F1 (@Secteur_F1) August 25, 2022

Le Mans, le circuit idéal

La concurrence des pays asiatiques et du Moyen-Orient donne la vie dure aux organisateurs français, dont les moyens sont radicalement inférieurs. Pour autant, la France est une terre de F1. L’histoire automobile s’est écrite avec des pilotes et des écuries tricolores, depuis toujours. Et parmi les bastions des sports auto, il y a l’incontournable circuit des 24 Heures. Une infrastructure qui accueille l’un des plus grands événements au monde. Pour son histoire, son influence, son potentiel et ses infrastructures, Le Mans est un candidat idéal pour voir la Formule 1 revenir en France.

Esteban Ocon pousse pour Le Mans