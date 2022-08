Formule 1

Pas de Grand Prix en 2023, Ocon et Gasly montent au créneau

Publié le 26 août 2022 à 18h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 août 2022 à 18h40

Cela a été officialisé par le patron de la Formule 1 en personne, à savoir Stefano Domenicali, il n’y aura pas de Grand Prix de France dans le calendrier des courses de 2023. Cependant, que ce soit Esteban Ocon ou Pierre Gasly, les deux pilotes de la grille qui représentent la France, ils sont unanimes pour dire que l’avenir s’annonce tout de même radieux concernant la présence de la Formule 1 en France.

Entre 2009 et 2018, il n’y avait pas de Grand Prix de France en Formule 1. En effet, après 18 ans à Magny-Cours, la FIA décidait d’explorer d’autres horizons et la France a été privée de Grand Prix jusqu’en 2018. Les férus de F1 ont d’ailleurs eu la joie de voir les monoplaces fuser sur le circuit de Paul-Ricard dans une forme de nostalgie puisque ce n’était plus arrivé depuis 1990. Cependant, après cinq Grands Prix, la France sera une nouvelle fois dépourvue de course pour 2023.

« Il n'y aura pas de GP en 2023 »

C’est en effet l’information communiquée par Stefano Domenicali lors d’une interview accordée à L’Équipe dernièrement. Après délibération avec les parties concernées, le patron de la Formule 1 a affirmé qu’il n’y aura pas de rendez-vous en France pour 2023. « Il n'y aura pas de GP en 2023. On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement. C'est bien qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Cela prouve que notre sport intéresse. J'espère que l'Allemagne reviendra, même si aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies. Mais tout peut évoluer très rapidement ».



Et si le Grand Prix de Belgique et le Grand Prix de Monaco connaissaient le même sort que celui de France ? En l’état, rien n’est fixé pour Spa et Monaco, les discussions entre les différentes parties étant touffues d’actualité selon le patron de la Formule 1. « Le Grand Prix de Belgique ? Nous sommes toujours en discussions avec les promoteurs et je serai prudent pour ne pas dire que nous vivons la dernière édition de cette épreuve. Le Grand Prix de Monaco ? Les discussions se poursuivent. Et l'on devrait vite en savoir plus ».

Ocon confiant pour un retour de la Formule 1 en France

Au coeur du paddock, et surtout chez les pilotes français, cette décision est regrettée. À commencer par Esteban Ocon. Invité à s’exprimer ce vendredi, lors des essais pour le Grand Prix de Belgique dimanche à Spa-Francorchamps, le pilote Alpine ne se fait pas de soucis quant à un retour rapide de la discipline reine de l’automobile dans l’hexagone comme il l’a confié à Canal +. « On va avoir un Grand Prix de France dans le futur. On a des supers circuits, on a un patrimoine de l’automobile qui est immense. Donc comme je l’ai dit ce n’est pas la fin, ce ne sont pas les dernières conversations qu’on aura à propos de ça ».

🗨️ "C'est pas la dernière discussion qu'on aura sur le GP de France"Quand nos pilotes français réagissent à la non-présence d'un GP dans l'Hexagone dans le calendrier 2023 🗣️#BelgianGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3hjPH pic.twitter.com/WZXxVY3aW4 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 26, 2022

Gasly espère revoir un Grand Prix de France en 2024