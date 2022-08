Formule 1

F1 : Pour le GP de France, c’est terminé

Publié le 25 août 2022 à 09h35 par Pierrick Levallet

Après l’édition 2022, le Grand Prix de France n’était pas sûr de revenir pour l’année prochaine. La F1 ne semblait pas vraiment encline à prolonger le contrat du circuit Paul Ricard malgré les déclarations de certains pilotes dont Esteban Ocon à ce sujet. Stefano Domenicali a d’ailleurs tranché récemment, et sa décision ne va pas plaire aux fans de la course du Castellet.

Le 24 juillet dernier, le Grand Prix de France a vécu sa dernière course en F1 avant un petit moment. En fin de contrat à l’issue de cette saison, le circuit Paul Ricard n’était pas sûr de revenir l’année prochaine. Le Grand Prix du Castellet se retrouvait dans la même situation que d’autres courses comme celles de Belgique ou de Monaco. Plusieurs pilotes ont milité pour conserver ces rendez-vous sur le calendrier. Mais finalement, Stefano Domenicali a tiré un trait définitif sur le Grand Prix de France.

C'est désormais confirmé par Stefano Domenicali, il n'y aura pas de GP de France en #F1 en 2023... 🇫🇷On s'y attendait mais tout de même un petit pincement au cœur...La @f1 continue tout de même de discuter avec la @FFSportAuto ainsi que le gouvernement pour l'avenir. pic.twitter.com/8Yvmc65g5w — Alexandre Khaldi (@Alex_Racing1) August 24, 2022

«Il n'y aura pas de GP en 2023»

Dans un entretien pour L’Equipe , le patron de la F1 s’est montré très clair : « Il n'y aura pas de GP en 2023. On reste en discussions avec la Fédération et même le gouvernement. » Quel Grand Prix pour le remplacer la saison prochaine ? Les candidats sont nombreux. Et cela plait à Stefano Domenicali puisque cela démontre la cote de popularité montante de la F1. « C'est bien qu'il y ait plus de demandes que d'offres. Cela prouve que notre sport intéresse. J'espère que l'Allemagne reviendra, même si aujourd'hui les conditions ne sont pas remplies. Mais tout peut évoluer très rapidement » a-t-il expliqué.

D’autres circuits voués à disparaître ?

D’autres circuits pourraient être amenés à disparaître comme le Grand Prix de Belgique ou encore celui de Monaco. Mais à l’inverse de la course du Castellet, Stefano Domenicali a confirmé que les discussions se poursuivaient pour ces dernières : « Le Grand Prix de Belgique ? Nous sommes toujours en discussions avec les promoteurs et je serai prudent pour ne pas dire que nous vivons la dernière édition de cette épreuve. Le Grand Prix de Monaco ? Les discussions se poursuivent. Et l'on devrait vite en savoir plus. »

Ocon était monté au créneau