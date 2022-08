Formule 1

F1 : Après le départ d’Alonso, Ocon tranche pour son successeur

Publié le 26 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Alors que Fernando Alonso s’apprête à quitter Alpine à la fin de la saison pour rejoindre Aston Martin, l’écurie française cherche donc un remplaçant. Esteban Ocon a ainsi tenu à réagir au départ du pilote espagnol, et le Français aimerait avoir comme prochain coéquipier Mick Schumacher. Malgré le départ d’Alonso, Ocon préfère pour autant se concentrer pleinement sur la fin de saison.

La Formule 1 reprend ce week-end avec le Grand Prix de Belgique. Du côté d’Alpine F1, on a appris le départ de Fernando Alonso à la fin de la saison. Le pilote espagnol s’engagera par la suite chez l’écurie Aston Martin. À quelques jours de la reprise, l’équipe française et Esteban Ocon vont continuer à se concentrer sur la fin de la saison.

«Ça a été une surprise pour tout le monde dans le paddock»

Alors que le départ de Fernando Alonso de chez Alpine est officiel, le pilote espagnol s’engagera avec Aston Martin à la fin de la saison. Une nouvelle qui a surpris tout le monde dans le paddock et qui a touché son coéquipier, Esteban Ocon. Le pilote français s’est exprimé à ce sujet et avoue être triste du départ de l’Espagnol, comme il l’annonce dans des propos relayés par MotorSport . « Honnêtement, ça a été une surprise pour tout le monde dans le paddock. C’est triste de voir Fernando partir, nous travaillons bien ensemble et il y a une très bonne ambiance au sein de l’équipe. C’est un peu triste parce que nous étions en train de progresser et c’est bien sûr quelque chose que nous devons poursuivre durant le reste de l’année. Mais il ne sera pas très loin. Nous courrons à nouveau l’un contre l’autre en 2023, mais il est certain qu’il va manquer à l’équipe. » Alors que le départ de Fernando Alonso de chez Alpine a surpris tout le monde, du côté de l’écurie française, on continue de préparer sérieusement le prochain Grand Prix qui aura lieu ce week-end. « Je ne suis pas au courant de ce qui se passe au sujet des contrats. Ce que je sais, c’est que l’équipe est pleinement concentrée sur la performance de ce weekend, et c’est ainsi que ça doit être. Pour ma part, je me sens reposé et préparé à 100% pour les neuf courses restantes cette année. »

«J’ai bien sûr changé en tant que pilote»

La saison reprend avec le Grand Prix de Belgique. Une course que connaît bien Esteban Ocon puisque c’est ici que le pilote avait fait ses débuts en 2016. Le Français s’est remémoré les souvenirs et avoue avoir changer en tant que pilote, mais aussi physiquement, depuis ses débuts. « J’étais bien plus mince à l’époque, encore plus qu’aujourd’hui ! J’ai pris quelques kilos depuis, ce qui est une bonne chose. J’ai bien sûr changé en tant que pilote, je suis bien plus expérimenté qu’à l’époque. Nous avons bien sûr toujours Anthoine (Hubert) à l’esprit lorsque nous venons ici, nous courrons pour lui ce weekend. »

«J’aimerais que Mick vienne à mes côtés»