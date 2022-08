Formule 1

F1 : Schumacher, Hamilton... L’historique du GP de Belgique

Publié le 25 août 2022 à 12h35 par Pierrick Levallet

Ce week-end, la F1 fera son retour après un mois de pause et posera ses valises en Belgique. Le tracé de Spa-Francorchamps a une plutôt belle histoire puisqu’il a vu de nombreux pilotes devenus légendaires se battre dessus. Lewis Hamilton pourrait d’ailleurs marquer un peu plus le Grand Prix de Belgique s’il se montre en réussite lors de cette édition. Mais le roi de cette course se nomme assurément Michael Schumacher.

Ce dimanche, la F1 fera son retour après une pause de presque un mois. Et c’est en Belgique que la discipline reprendra sa saison. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, Max Verstappen et Charles Leclerc seront forcément très attendus. Avec une avance confortable de 80 points au classement des pilotes, le Néerlandais est bien parti pour aller chercher un deuxième titre de champion du monde. De son côté, Charles Leclerc a eu quelques soucis avec Ferrari lors des dernières courses. Le Monégasque sera très certainement plus revanchard que jamais. Cependant, le tracé de Belgique ne lui a pas vraiment très bien réussi par le passé.

Leclerc et Verstappen pas vraiment en réussite

Sur cette piste longue de 7 004 kilomètres et composée de 19 virages, Charles Leclerc a déjà décroché une victoire en 2019. Mais à part cette année, le pilote de Ferrari n’a jamais vraiment été en réussite. En 2018, il a été contraint d’abandonner et a terminé 14e de l’édition 2020. L’année dernière, Charles Leclerc avait terminé à la huitième place. Pour Max Verstappen, le bilan est également mitigé. Le pilote de Red Bull a abandonné à deux reprises sur cinq participations (2017 et 2019). Mais comme Charles Leclerc, le Néerlandais a aussi une victoire à son actif lors du Grand Prix de Belgique (en 2021, année de son premier titre de champion du monde).

Hamilton dominateur en Belgique

En revanche, Lewis Hamilton pourrait bien avoir une carte à jouer. Ces dernières années, le Britannique s’est montré plutôt à l’aise sur le circuit de Spa-Francorchamps. Avec quatre victoires (2010, 2013, 2015, 2017), il est le pilote avec le plus de succès à son actif dans le paddock actuel. Au total, le septuple champion du monde est monté à huit reprises sur le podium de Belgique malgré ses abandons en 2011, 2012 et 2014. Toutefois, il y a eu un autre pilote qui a surclassé tous les autres par le passé.

Schumacher règne en roi sur Spa-Francorchamps

Avec six succès, Michael Schumacher est le recordman du nombre de victoires au Grand Prix de Belgique. Le légendaire pilote allemand s’était imposé en 1992, 1995, 1996, 1997, 2001 et 2002 en signant quelques faits notables. Michael Schumacher avait d'ailleurs remporté sa première victoire en F1 sur le tracé de Spa-Francorchamps, seulement un an après ses débuts. L’Allemand, qui a construit sa renommée en grande partie chez Ferrari, a un autre record sur ce Grand Prix puisqu’il est celui qui a décroché une victoire en partant le plus loin sur le grille de départ (16e sur la grille, 1er à la fin de la course).

