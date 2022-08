Formule 1

F1 : La sortie surréaliste du patron de Verstappen

Publié le 27 août 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Alors que la Formule 1 fait son retour ce week-end à Spa-Francorchamps à l’occasion du Grand Prix de Belgique, la FIA a annoncé une nouvelle réglementation pour la saison prochaine. Les planchers seront rehaussés de 15 millimètres, alors que Mercedes et Red Bulls souhaitaient respectivement 25 et 10 millimètres. Interrogé à ce sujet, Christian Horner a montré son mécontentement concernant le timing de cette annonce.

Après un mois de pause, la Formule 1 est de retour. Les pilotes se retrouvent sur le circuit de Spa-Francorchamps ce week-end pour le Grand Prix de Belgique, la 14e manche de la saison. Alors que celle-ci n’est pas encore finie, certaines écuries se projettent déjà sur la suivante. Plusieurs baquets sont à prendre pour la saison prochaine et l’avenir de certains pilotes est encore incertain. Les équipes sont également attentives aux nouvelles réglementations qui vont arriver pour 2023, notamment le rehaussement du plancher des voitures. Alors que Mercedes voulait qu’il soit élevé de 25 millimètres, Red Bull de son côté en voulait seulement 10. La FIA a finalement coupé la poire en deux : les planchers seront rehaussés de 15 millimètres.

«Ma femme me dit souvent que la taille, ça ne compte pas»

Interrogé à ce sujet, Christian Horner nous a une nouvelle fois gratifiés d’une sortie dont il a le secret. « Ma femme me dit souvent que la taille, ça ne compte pas, alors je ne vais pas trop m’en faire pour 10 millimètres », a-t-il déclaré, rapporte Nextgen Auto . Sur un ton plus sérieux, le patron de Red Bull a fustigé le timing de cette annonce : « c’est gênant de l’annoncer à ce moment de l’année, c’est incroyablement tard, mais c’est pareil pour tout le monde. Nous avons fini par négocier sur un chiffre et nous sommes arrivés à un total qui... c’est le même pour tout le monde . »

La FIA se justifie

Nikolas Tombazis, responsable des monoplaces de la FIA, a répondu aux déclarations de Christian Horner. « Nous constatons qu’en général, avec l’augmentation des performances, il y a aussi une tendance à voir augmenter ce phénomène de marsouinage. En même temps, les équipes en apprennent davantage à ce sujet et elles peuvent mieux le contrôler. Maintenant, nous devons agir de manière responsable dans ce sport. Nous voyons des exemples d’autres sports qui ont ignoré les effets à long terme de certaines conditions auxquelles ils soumettent les sportifs, nous avons donc estimé que nous devions adopter une vision à long terme dans ce domaine », a-t-il déclaré

«Nous avons estimé qu’il valait mieux agir tôt»