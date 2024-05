Mercato - PSG : Nouveau bras de fer pour ce transfert XXL

Axel Cornic

Avec les problèmes rencontrés par Nuno Mendes cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait agir sur le mercato et recruter un nouveau latéral gauche. Et pas n’importe qui, puisque la presse italienne annonce un vif intérêt pour Theo Hernandez, star de l’AC Milan et de l’équipe de France de Didier Deschamps.

Le visage du PSG devrait beaucoup changer la saison prochaine. Avec le possible départ de Kylian Mbappé, les dirigeants du club parisien devront obligatoirement frapper fort sur le mercato et il n’y a pas que l’attaque qui devrait être renforcée.

Theo Hernandez au PSG ?

Il Corriere della Sera a en effet relancé tout récemment la piste menant à Theo Hernandez, international français de l’AC Milan, qui pourrait bien changer de club au cours du prochain mercato estival. Les Rossoneri seraient en effet prêts à le laisser filer pour entamer un nouveau cycle, mais ils réclameraient tout de même 100M€ pour son transfert.

Le Bayern Munich prêt à sauter sur l’occasion

Le prix fixé par Milan ne devrait pas être le seul obstacle sur la route du PSG. D’après les informations du quotidien italien, le Bayern Munich souhaiterait également recruter la star de Didier Deschamps, dont le contrat se termine en juin 2026. C’est un rival sérieux, puisque les Bavarois semblent out particulièrement déterminés pour Theo Hernandez, qui devrait remplacer un Alphonso Davies qui ne souhaite pas prolonger.