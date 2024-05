PSG : Un transfert à 100M€ pour lancer le mercato ?

Axel Cornic

A seulement quelques semaines du mercato estival, le Paris Saint-Germain semble être à l’affût de la moindre occasion, surtout avec le possible départ de Kylian Mbappé. En Italie on assure ainsi que les Parisiens pourraient commencer l’été avec un énorme transfert, puisqu’ils seraient sur les traces de Theo Hernandez, latéral gauche de l’AC Milan et de l’équipe de France.

Le PSG a clairement changé de cap ces derniers mois, avec Luis Campos qui a décidé de se tourner vers plusieurs internationaux français. Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Randal Kolo Muani sont ainsi arrivé lors du dernier mercato et le Portugais devrait poursuivre sur cette tendance lors du prochain.

Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare une grande annonce https://t.co/wJAF8SXqqQ pic.twitter.com/tpxNEKdGNU — le10sport (@le10sport) May 7, 2024

Un autre Hernandez à Paris

En effet, les médias italiens évoquent depuis plusieurs semaines déjà un intérêt du PSG pour Theo Hernandez, considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde. Un intérêt confirmé encore tout récemment par Il Corriere della Sera , qui laisse entendre que l’AC Milan pourrait bien vendre sa star à la fin de la saison.

Milan réclamerait 100M€