Formule 1

Leclerc en grande forme devant Russell, Verstappen relève la tête

Publié le 3 septembre 2022 à 13h17 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 3 septembre 2022 à 13h18

Après avoir vu Mercedes et Ferrari prendre les devant sur les deux premières séances d’essais libres, Max Verstappen et Red Bull voulaient inverser la tendance. Si le Néerlandais a fait mieux que sa huitième place de la veille, il n’a pas pu battre Charles Leclerc qui a réalisé le meilleur temps de cette troisième et dernière séance devant George Russell.

Ce vendredi, Max Verstappen avait pour ambition de frapper fort dès les essais libres. C’est raté. Pour la première séance, malgré un bon démarrage, le leader du championnat a été contraint de stopper sa monoplace en raison d’un problème mécanique, ce qui a permis à George Russell et Lewis Hamilton de prendre les deux premières places. A 16h, c’est Ferrari qui a pris le meilleur sur Mercedes pour la deuxième séance d’essais libres. Si Max Verstappen a pu aller au bout, il n’a pas fait mieux que le huitième temps. Juste avant les qualifications, Mercedes veut confirmer son bon début de week-end, idem pour Ferrari alors que Max Verstappen souhaite réaliser le meilleur temps pour marquer le coup.

Charles Leclerc fait coup double

Même écurie et même pilote en tête ce samedi ! Après avoir triomphé ce vendredi, Charles Leclerc a répété la performance et a réalisé le meilleur temps de cette troisième séance d’essais libres. D’abord derrière Carlos Sainz, son coéquipier, le Monégasque lui a grillé la priorité vers la fin de séance. Pire, l’Espagnol a même vu Max Verstappen et George Russell passer devant lui. Rien de dramatique pour Ferrari qui, pour le moment, répond aux attentes de ses fans après un nouveau week-end en demi-teinte en Belgique.

Mercedes confirme, Red Bull relève la tête

Du côté de chez Mercedes, les bonnes sensations de la veille sont toujours là. Après avoir fait le doublé lors de la première séance d’essais libres, l’écurie allemande a confirmé qu’il faudrait compter sur elle ce week-end. Si Lewis Hamilton n’a réalisé « que » le cinquième temps, George Russell a encore impressionné en se plaçant juste derrière Charles Leclerc, de quoi se positionner avant les qualifications. Chez Red Bull, Max Verstappen a relevé la tête après son drôle de vendredi en réalisant les troisième temps. Une performance satisfaisante, même si le Néerlandais voulait finir en tête devant son public. Rien d’alarmant néanmoins avant les qualifications qui auront lieu à 16h.

Three teams in the top three of FP3! 👀Quali 🔜 The pole-sitter will be _________#DutchGP #F1 pic.twitter.com/fNhFfoxn1i — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

Le classement des EL3

1- Charles Leclerc (Ferrari) : 1:11.632

2- George Russell (Mercedes) : +0.066

3- Max Verstappen (Red Bull) : +0.161

4- Carlos Sainz (Ferrari) : +0.339

5- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.524

6- Sergio Perez (Red Bull) : +0.544

7- Fernando Alonso (Alpine) : +0.695

8- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +0.859

9- Mick Schumacher (Haas) : +0.926

10- Lando Norris (McLaren) : +0.959

11- Kevin Magnussen (Haas) : +0.974

12- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.141

13- Alexander Albon (Williams) : +1.143

14- Esteban Ocon (Alpine) : +1.371

15- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +1.414

16- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +1.624

17- Daniel Ricciardo (McLaren) : +1.667

18- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +1.727

19- Guanyu Zhou (Alfa Romeo) : +1.789

20- Nicholas Latifi (Williams) : +1.993