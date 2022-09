Formule 1

Charles Leclerc annonce la couleur pour la suite du championnat

Publié le 1 septembre 2022 à 22h35 par La rédaction

Ce week-end aura lieu le Grand Prix des Pays-Bas, une occasion pour Max Verstappen de remporter à nouveau la course chez lui. Mais cette année, Charles Leclerc souhaite gâcher la fête pour le Néerlandais. Alors que RedBull avait dominé tout le monde en Belgique, le Monégasque estime que ce sera différent et espère remporter la victoire finale à Zandvoort et à Monza.

Alors que ce week-end aura lieu le Grand Prix des Pays-Bas, ce sera l'occasion pour Max Verstappen de remporter une nouvelle fois la course chez lui. Alors que RedBull était au-dessus de tout le monde en Belgique, Charles Leclerc voudrait faire balancer la tendance en gâchant la fête du Néerlandais.

F1 : Après le clash entre Hamilton et Alonso, Vettel prend position https://t.co/HzJ4acYrNP pic.twitter.com/WAG8wNwh2f — le10sport (@le10sport) September 1, 2022

«Les caractéristiques du circuit ont un peu aidé Red Bull à Spa»

Alors que RedBull avait dominé tout le monde lors du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc estime, dans des propos relayés par MotorSport , que l’écurie autrichienne était largement avantagée par le tracé du circuit. « Les caractéristiques du circuit ont un peu aidé Red Bull à Spa, mais cela n’explique pas toute la différence qu’il y avait. Nous avons travaillé très dur ces derniers jours, nous avons quelques idées d’où ça venait. Mais nous n’aurons la confirmation qu’à Monza, sur un circuit qui est un peu similaire à Spa. »

«Aux Pays-Bas, ce sera totalement différent»

Alors que du côté de Ferrari, on a trouvé ce qu’il s’était passé à Spa, la course de ce week-end sera totalement différente. « Nous avons une idée de ce qui s’est passé à Spa, mais ici, aux Pays-Bas, ce sera totalement différent. Nous voulons gagner chez Max, puis chez nous. Nous nous affrontons course par course. Nous sommes chez Max, dans sa maison, il y aura beaucoup d'oranges dans les tribunes, la semaine suivante j’espère qu’il y aura beaucoup de rouge dans les tribunes. Mais dans tous les cas, je regarderai la piste, pas les tribunes. » Alors que Charles Leclerc souhaite remporter la victoire à Zandvoort ce week-end, le Monégasque annonce aussi la couleur pour Monza. « Si je signe pour une victoire chacun, entre Max et moi, pour Zandvoort et Monza ? Je signerai pour deux victoires de notre côté, en espérant bien finir l’année et reprendre quelques points à Max. »

«Nous allons prendre les choses course par course»