F1 : Gasly chez Alpine, Ocon donne son avis

Publié le 1 septembre 2022 à 18h35 par La rédaction

La période estivale aura été très mouvementée du côté d’Alpine. Après l’annonce du départ de Fernando Alonso, l’écurie française est à la recherche d’un remplaçant. Alors que l’équipe dirigée par Otmar Szafnauer attend la décision de la CRB pour le contrat d’Oscar Piastri, d’autres noms sont aussi annoncés pour courir aux côtés d'Esteban Ocon. Le pilote souhaiterait avoir Mick Schumacher avec lui, le Français ne serait pas non plus opposé à l'idée de voir arriver son compatriote, Pierre Gasly.

Alors que Fernando Alonso a annoncé son départ d’Alpine pour rejoindre Aston Martin, l’écurie française cherche donc un remplaçant. Parmi les figurants, on peut retrouver Oscar Piastri, pour lequel une décision sera prise par le CRB (Contract Recognition Board) au sujet du contrat de l’Australien avec Alpine et McLaren. Alors que l’on annonce notamment Pierre Gasly du côté de l’équipe française, Esteban Ocon s’est exprimé à ce sujet, dans des propos relayés par MotorSport .

«Avec Pierre, nous avons une bonne relation»

Après le départ de Fernando Alonso, Alpine est en train de chercher un remplaçant. Parmi les possibilités, on peut retrouver Pierre Gasly en favori. Ancien ami d’enfance d’Esteban Ocon, le pilote français a tenu à réagir sur la possible arrivée de son compatriote. « Avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important. »

«Il y a beaucoup de discussions en cours en ce moment depuis le départ de Fernando»

Depuis l’annonce du départ de Fernando Alonso, les discussions concernant son successeur sont permanentes et du côté d’Esteban Ocon, son choix est déjà fait. « Bien sûr, il y a beaucoup de discussions en cours en ce moment depuis le départ de Fernando. Les gens savent que mon choix, si j’avais mon mot à dire, serait Mick, s’il n’a rien de signé pour l’année prochaine. Mick… c’est un bon ami à moi avant tout, donc si je peux aider là-dessus, ce n’est pas un problème. Il a aussi montré du talent dans les catégories juniors, il a été très rapide. Parfois en Formule 1, ce n’est pas facile de performer avec une voiture un peu en retrait. J’avais le même souci quand j’ai commencé en F1. »

