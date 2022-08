Formule 1

F1 : Un coup de tonnerre prend forme pour Pierre Gasly

Publié le 31 août 2022 à 18h35 par Arthur Montagne

Alors que le CRB (Contract Recognition Board) n'a toujours pas rendu son verdict concernant la situation d'Oscar Piastri, qui possède un contrat chez Alpine, mais également chez McLaren, l'écurie française anticipe une éventuelle mauvaise nouvelle. Dans cette optique, la priorité d'Alpine pour remplacer Fernando Alonso se nomme Pierre Gasly qui formerait un duo 100% tricolore avec Esteban Ocon.

C'est le dossier brûlant qui agite le paddock en Formule 1. Après l'annonce de Fernando Alonso de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin la saison prochaine, l'écurie française a immédiatement réagi en officialisant l'arrivée d'Oscar Piastri pour remplacer le double champion du monde en 2023. Cependant, le pilote australien a lâché une bombe en révélant qu'il n'avait absolument rien signé avec Alpine pour l'année prochaine. Et pour cause, dans le même, il se serait engagé avec McLaren où il remplacerait son compatriote Daniel Ricciardo. Pour le moment, il est toutefois impossible de dire dans quel baquet sera Oscar Piastri tant que le CRB (Contract Recognition Board) n'a pas réglé le litige. Néanmoins, Alpine est consciente du risque et scrute le marché afin de trouver un nouveau pilote. Et ces derniers jours, c'est le nom de Pierre Gasly qui revient avec insistance.

Red Bull ne ferme aucune porte pour Gasly...

Toujours sous contrat avec Red Bull pour 2023, Pierre Gasly a prévu de piloter une nouvelle saison pour AlphaTauri. Néanmoins, son avenir au sein de la galaxie Red Bull semble bouché compte tenu du fait que Max Verstappen, sous contrat jusqu'en 2028, est évidemment intouchable tandis que Sergio Pérez est lié encore deux saisons à l'écurie autrichienne. Face à cette situation, Christian Horner n'écartait donc aucun hypothèse pour Pierre Gasly. « Pour nous, évidemment, Pierre est toujours un pilote sous contrat avec Red Bull Racing jusqu’à la fin de la saison prochaine. Mais bien sûr, nous avons un contrat avec Checo [Perez] pour les deux prochaines années et Max est signé à long terme. Il faut voir ce qui peut se passer pour Pierre dans les bonnes circonstances », assurait le patron de Red Bull qui n'écarte pas la possibilité de libérer Pierre Gasly.

... qui se rapproche d'Alpine !

Et selon les informations de L'EQUIPE , Pierre Gasly se rapprocherait d'Alpine où il formerait un duo de pilotes 100% français avec Esteban Ocon. Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes Red Bull, assurait qu'il ne s'opposerait pas au départ du vainqueur de Monza en 2020, surtout s'il peut récupérer Colton Herta pour AlphaTauri. Mais le jeune américain d'IndyCar possède un contrat avec McLaren et Zak Brown. Par conséquent, c'est un sacré jeu de chaises musicales qui se met en place. Si le contrat d'Oscar Piastri chez McLaren est validé par le bureau des contrats, cela devrait permettre de tout débloquer dans la foulée.

«Je n’ai pas vraiment envie de faire trop de commentaires»