Formule 1

Avant le GP, Red Bull prend une grosse décision pour Verstappen

Publié le 1 septembre 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’un récital en Hongrie avant la trêve, Max Verstappen a remis ça à Spa dimanche dernier. Parti 14ème, le Néerlandais est parvenu à s’imposer avec brio. Avant le Grand Prix des Pays-Bas, qu’il disputera chez lui, le champion du monde en titre va être mis dans une bulle par Red Bull qui veut lui retirer toute pression.

Après avoir obtenu son premier titre de champion du monde au bout du suspense, Max Verstappen ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi « tranquille ». Avec les problèmes de Mercedes et Lewis Hamilton, Verstappen s’est retiré une épine du pied. Derrière Red Bull, il reste Ferrari qui a pour ambition de revenir au sommet de la Formule 1. Si Charles Leclerc a parfaitement débuté la saison, les erreurs de stratégie de l’écurie italienne ont fini par plomber ses chances de titre. Sauf rebondissement de dernière minute, Max Verstappen semble donc filer vers un second sacre de champion du monde.

Loin devant, Verstappen reste modeste

Malgré son avance, le Néerlandais reste modeste. Après sa récente victoire à Spa, Verstappen s’exprimait sur la fin de saison qui l’attendait : « Notre voiture est très efficace. Et puis cette piste, je pense qu’elle lui convient parfaitement, peut-être. Je sais que certains circuits à venir seront un peu plus difficiles et je m’attends encore à une bonne bataille avec Ferrari, c’est juste que oui, ce circuit semble être parfait pour la voiture. Je ne m’attends pas à ce que ce soit comme ça chaque week-end de course... A Zandvoort, ce sera plus serré. Juste à cause de la configuration de la piste, plus d’appui sur la voiture, moins de lignes droites aussi. Donc ce sera certainement plus serré qu’ici. Nous avons encore creusé l’écart, ce qui est bien sûr très agréable, mais nous savons que nous devons marquer des points chaque week-end ».

Red Bull sait ce qui les attend

Avant de débarquer à Zandvoort, chez Max Verstappen, Christian Horner est conscient que son pilote sera sous le feu des projecteurs. « Il est évident qu’il y aura une énorme attente à l’égard de Max, car il revient là-bas en tant que champion du monde avec le numéro un sur la voiture. Nous avons vu l’ambiance l’année dernière et je pense qu’elle va certainement s’intensifier encore cette année. Vous devez maintenir la pression parce que dès que vous ne le faites pas, vous commencez à faire des erreurs. Donc, nous allons aborder Zandvoort avec exactement la même discipline que nous avons fait à chaque Grand Prix jusqu’à présent cette année », assure le patron de Red Bull dans des propos relayés par Nextgen Auto.

🔴 Max Verstappen logiquement très heureux de revenir courir à domicile ! 🎙️ "C'était déjà incroyable l'an passé, c'est une piste géniale avec une #F1. L'atmosphère est exceptionnelle, il y aura beaucoup de orange !" 🟠(🗞️ Conférence de presse)#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/3TziJeDWFw — Off Track (@OffTrack_FR) September 1, 2022

« Nous allons essayer de le garder dans une bulle »