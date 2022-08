Formule 1

F1 : Charles Leclerc s'inquiète après la domination de Red Bull

Publié le 29 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel

La Formule 1 faisait son retour ce week-end après un mois de trêve. Max Verstappen s’est imposé sur le circuit de Spa-Francorchamps lors du Grand Prix de Belgique, devant Sergio Perez et Carlos Sainz. Parti de la 14e position sur la grille, le Néerlandais est tout de même parvenu à l’emporter. Red Bull a été au-dessus du lot, une situation qui inquiète Charles Leclerc.

Après un mois de pause estivale, la Formule 1 faisait son grand retour ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Alors qu’il partait de la 14e place sur la grille, Max Verstappen a réussi à refaire son retard et à s’imposer sur le circuit de Spa-Francorchamps. Une performance remarquable, mais qui a de quoi inquiéter ses concurrents. Les voitures Red Bull ont semblé clairement au-dessus des autres, alors que jusque-là Ferrari réussissait à les concurrencer. Sixième à l’arrivée, Charles Leclerc n’a pas caché sa déception, mais se pose également des questions.

« Ils étaient à un autre niveau »

« Nous devons regarder un peu plus le week-end dans son ensemble. Ce fut un week-end très difficile. Si vous regardez Red Bull, ils étaient à un autre niveau », a-t-il déclaré, rapporte Nextgen-Auto . « Ils ont trouvé quelque chose ce week-end qui est un peu inquiétant pour nous, parce que pour l’instant nous ne comprenons pas exactement. Ils sont toujours extrêmement rapides dans les lignes droites, et on dirait qu’ils n’ont aucun appui aérodynamique. Mais ensuite ils entrent dans les virages et ils sont aussi rapides que nous, ou plus rapides. Donc c’est un peu inquiétant . »

Charles Leclerc s’interroge

Ferrari va devoir vite comprendre ce qui lui a manqué à Spa-Francorchamps, le Grand Prix des Pays-Bas ayant lieu dès le week-end prochain. « C’est étrange de voir Red Bull tellement plus rapide que tout le monde », a poursuivi Charles Leclerc. « Tout d’abord, je suis impatient d’y aller, de remonter dans la voiture et d’espérer voir des progrès, mais avant de penser aux progrès, il faut comprendre d’où ces différences de performance viennent. Et pour l’instant, c’est un gros point d’interrogation parce que si vous regardez le milieu de grille aussi, l’écart est plus ou moins le même qu’il a été pour la première partie de la saison. C’est juste que Red Bull est tellement plus rapide que tout le monde. Alors oui, c’est étrange . »

Mattia Binotto s’inquiète également