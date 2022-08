Formule 1

F1 : Le blues de Lewis Hamilton, Max Verstappen s'envole

Ce week-end était le grand retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique après près d'un mois de pause. Placé quatorzième sur la grille de départ, Max Verstappen a tout de même réussi à remporter cette course. Charles Leclerc s’est montré une nouvelle fois déçu avec sa sixième place et sa perte de la deuxième place au classement général. Lewis Hamilton a quant à lui, n'a pas pu terminer la course après son abandon dès le premier tour. Du côté des Français, Esteban Ocon réalise la meilleure performance avec une septième place.

La Formule 1 a fait son retour ce week-end avec le Grand Prix de Belgique. Après des qualifications ponctuées de pénalités, la course aura comme attendu connu quelques rebondissements. Entre la victoire de Max Verstappen pourtant partie à la quatorzième place sur la grille de départ, la déception de Charles Leclerc et l’abandon très rapide de Lewis Hamilton, il y avait des choses à voir sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Max Verstappen fait un remake du Grand Prix d’Hongrie

Après s’être élancé le mois dernier à la dixième place lors du Grand Prix d’Hongrie, où Max Verstappen avait remporté le Grand Prix, le pilote néerlandais a à nouveau réalisé l’exploit ce week-end. Positionné à la quatorzième place sur la grille de départ sur la piste de Spa-Francorchamps, le pilote a su réaliser un départ parfait pour ensuite réussir à remporter la course. Le pilote de chez Red Bull n’a pas eu de mal à se débarrasser de chacun de ses concurrents et a pu profiter d’un passage au stand de Carlos Sainz Jr au douzième tour pour prendre la première place. Ensuite, l’écart s’est creusé et Max Verstappen a terminé la course en solitaire jusqu’au drapeau à damier et s'envole au classement du championnat du monde.

Charles Leclerc une nouvelle fois déçu

Placé à la quinzième place sur la grille de départ, Charles Leclerc n’a pas réussi à reproduire les même faits que Max Verstappen. Le Monégasque n’a pas su bénéficier du même rythme que le Néerlandais et a eu beaucoup de mal à faire remonter sa Ferrari au classement. Alors qu’il a cru pouvoir terminer dans le top 5, un excès de vitesse au stand lui a valu une pénalité de 5 secondes, le rétrogradant à la sixième position, juste derrière Fernando Alonso. Alors que la déception est déjà présente, la deuxième place de Sergio Perez fait descendre Charles Leclerc à la troisième place du classement général.

Hamilton out très rapidement

Il était déjà très déçu de ses qualifications et le Grand Prix de Belgique n’aura pas été le week-end parfait pour Lewis Hamilton. Malgré un départ à la quatrième place, le Britannique devra abandonner dès le premier tour suite à un choc avec l’Alpine de Fernando Alonso. Le pilote espagnol s’est heurté au pneu arrière droit de la Mercedes dès le premier tour au niveau de l’enchaînement des virages de Combes. Après ce contact, le septuple champion du monde sera donc contraint d’abandonner la course suite à des dégâts trop importants.

Du côté des Français, Esteban Ocon réalise la meilleure performance avec sa septième place, alors qu’il avait débuté à la dix-septième position. Pierre Gasly terminera la course à la neuvième position alors qu'il avait dû partir des stands en raison d'un problème moteur.