Formule 1

F1 ; Les plus gros crashs à Spa

Publié le 28 août 2022 à 12h35 par La rédaction

Ce week-end, la Formule 1 fait escale à Spa-Francorchamps à l'occasion du Grand Prix de Belgique. Circuit mythique du calendrier, le toboggan des Ardennes est réputé pour être l'une des courses les plus techniques et dangereuses, en atteste le crash spectaculaire qui a eu lieu ce samedi en Formule 3, fort heureusement sans conséquences. Cependant, les drames ne sont pas toujours évités...

Le Grand Prix de Belgique fait partie de la légende de la Formule 1. Disputé sur les 19 courbes du tracé de Spa-Francorchamps, il réserve souvent son lot de crashs spectaculaires. Du départ cataclysmique de 1990, en passant par le carambolage de 1998, le massacre causé par Romain Grosjean et enfin la tragédie Anthoine Hubert. Le10Sport vous propose un florilège des accidents les plus marquants de ce circuit.

Le chaos de 1990

C'est tout simplement l'un des départs les plus mythiques de l'histoire de la Formule 1. 26 août 1990, un beau soleil d'été recouvre le circuit de Spa. Le départ s'apprête à être donné, mais personne ne s'attend à la suite. Les 26 monoplaces se lancent à toute vitesse en se dirigeant vers l'épingle de La Source. Nelson Piquet bloque ses freins, visiblement trop froids, et percute l'arrière de Nigel Mansell. Au même moment, le moteur de Nicola Larini rend l'âme, et l'Italien est au ralenti. Martin Donnelly, cherche par tous les moyens à l'éviter, mais finit par tomber sur son propre coéquipier, Derek Warwick. Ils ne sont pas seuls à être arrêtés car Aguri Suzuki et Emanuele Pirro posent pieds à terre. Ajoutons à cela, un contact entre Stefano Modena et Satoru Nakajima dans la chicane des Combes. Le chaos est total et la course est alors interrompue. Un deuxième départ est donné mais les pilotes sont toujours aussi nerveux. Toujours aux Combes, Pierluigi Martini et Andrea de Cesaris s'accrochent tandis que Paolo Barilla part à la faute dans le Raidillon et percute de plein fouet le rail. l'Italien est rescapé et sort indemne de sa monoplace. Un troisième départ sera donné et cette fois-ci, aucun accident n'interviendra. La course verra triompher Ayrton Senna.

Le carambolage de 1998

Sous une pluie battante, un 30 août 1998, le départ est donné. Quelques mètres plus tard, l'accident est inévitable : David Coulthard perd le contrôle de sa McLaren. Il sème la pagaille et entraine avec lui 14 monoplaces. Damon Hill, Ralf Schumacher et Esteban Tuero sont les seuls à éviter ce carambolage. La course est alors neutralisée. Une heure plus tard, un deuxième départ intervient mais sans Rubens Barrichello, Mika Salo, Olivier Panis et Ricardo Rosset. Michael Schumacher percutera Coulthard qu'il était sur le point de doubler. Ce Grand Prix chaotique se terminera à huit pilotes et le Britannique Damon Hill triomphera.

4. Perhaps the most famous incident in F1? Romain Grosjean took a terrifying trip over Fernando Alonso at Spa #ClaphamNorthMOT#DownforceRadio📸 Red Bull pic.twitter.com/IXFjAIKihL — Downforce Radio 🧡 (@DownforceRadio) October 31, 2021

Le massacre Grosjean

2 septembre 2012, au départ encore une fois, l'impensable se produit. Tour de chauffe effectué, le surprenant Kamui Kobayashi s'apprête à s'élancer en deuxième position. Dépassé par la grandeur de l'événement, il fait fumer ses freins et rate son départ. Les pilotes voulant l'éviter, Pastor Maldonado en tête, se décalent immédiatement à droite de la piste. Voyant l'ouverture se former, Romain Grosjean décide de s'immiscer et tasse le Britannique Lewis Hamilton. Il percute alors le Français et le pousse sur Sergio Perez. La monoplace de Grosjean décolle du sol et atterrit sur Fernando Alonso. Hamilton ne s'envole pas mais percute tout de même le pilote espagnol et Kobayashi. Les images sont impressionnantes et Alonso s'en sort indemne.

We lost Anthoine Hubert today in the F2 race at Spa. He was 22 years old.My thoughts are with those he left behind and with the team. It's a sad day. pic.twitter.com/rPXQieymeD — GonnaGoForIt (@YTGGFI) August 31, 2019

Le drame Hubert

Cette fois-ci ce n'est pas en Formule 1 mais en Formule 2 que le pire se produit. Le jeune pilote français Anthoine Hubert, âgé de 22 ans, perd la vie au sommet du raidillon d'Eau rouge. Après avoir percuté le rail, la monoplace de l'Américain Juan Manuel Correa vient la rejoindre dans le décor, la heurte violemment avant de se retourner. La monoplace du Français est disloquée, le drame n'a pas été évité.