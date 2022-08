Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc est satisfait de son énorme contrat

Publié le 28 août 2022 à 15h35 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en 2024 avec la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc est heureux de la durée de ce dernier. Après l'éviction de Daniel Ricciardo de chez McLaren, il ne se dit pas inquiet pour sa place en Formule 1 et se satisfait des contrats longues durées, notamment pour le développement des monoplaces.

Charles Leclerc a signé un contrat pluriannuel avec Ferrari en 2020. Prolongeant jusqu'en 2024, fait rare en Formule 1, Leclerc loue la stabilité que ce type de contrat peut apporter aux écuries. Malgré la décision de Daniel Ricciardo de quitter McLaren à l'issue de la saison, le Monégasque préfère voir les avantages de ces contrats longues durées. Le PDG de l'écurie McLaren a d'ailleurs assuré vouloir instaurer des clauses dans les futurs contrats de ses pilotes afin qu'ils aillent au bout de leur contrat.

« Dans ma situation, c’était un rêve »

Tout comme Lando Norris et Max Verstappen, Charles Leclerc a signé un contrat pluriannuel avec son écurie. « Je ne peux que parler de mon cas personnel. En 2020, je signais un nouveau bail à long terme. Dans ma situation, c’était un rêve : j’ai toujours rêvé de représenter Ferrari. C’était une opportunité incroyable et, évidemment, j’ai signé sans hésiter et j’étais très heureux de mon choix » confie le Monégasque. Il se réjouit de ce contrat qui permet de développer au mieux sa monoplace.

« C’est bien d’avoir une vision à long terme »

Ce type de contrat favorise le bon développement des monoplaces et apporte de la stabilité aux écuries, ce qui manque à certaines équipes. Une fois le pilote prolongé pour une longue durée, les directeurs sportifs peuvent mieux se projeter dans l'avenir. « Je pense aussi que du point de vue de l’équipe, c’est bien d’avoir une vision à long terme vis-à-vis du développement, il ne faut pas se presser. Bien sûr, il faut amener de nouvelles pièces aussi vite que possible. Mais cette vision permet d’emmagasiner de l’expérience avec l’équipe. Je pense donc que c’est bénéfique pour elle comme pour moi » remarque Leclerc.

