Formule 1

Insulté par Alonso après un accrochage, Hamilton répond

Publié le 28 août 2022 à 20h35 par Thomas Bourseau

Après une pause de quelques semaines, la Formule 1 a repris ses droits ce dimanche avec le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et alors que Max Verstappen a rapidement pu rattraper son retard et remporter la course, tout s’est très vite arrêté pour Lewis Hamilton qui a été l’instigateur d’un accrochage avec Fernando Alonso qui n’a clairement pas plu à l’Espagnol. Explications.

Il ne fallait certainement pas arriver en retard pour ce premier Grand Prix de Formule 1 depuis un peu près un mois. Sur le circuit de Spa-Francorchamps, il s’en est passé des choses dans le premier tour de ce Grand Prix de Belgique ce dimanche et ce, dès le début de la course à 15h. Entre les dépassements qui se sont succédés et les batailles pour chaque place, il y a eu un accrochage important qui a pénalisé les deux pilotes concernés à une échelle cependant différente.

Un dépassement trop risqué

Troisième sur la grille de départ de ce Grand Prix de Belgique, Fernando Alonso n’a pas souhaité perdre de temps. Au volant de sa monoplace Alpine, le pilote espagnol a effectué un démarrage canon afin d’aller immédiatement titiller Sergio Pérez et de tenter de s’emparer de la deuxième place derrière Carlos Sainz Jr. Cependant, c’est entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton qu’il y aura eu un accrochage. Très ambitieux dans son dépassement, le pilote de Mercedes n’a pas semble laisser assez d'espace juste après avoir dépassé le pilote Alpine dans le virage suivant. Résultat, la monoplace d’Hamilton s’est littéralement envolée au contact de celle d’Alonso. Un contact qui aura été fatal au Britannique qui a dû abandonner.

Sur le coup, Alonso a perdu son sang-froid et s’en est indirectement pris à Hamilton

Tout juste après avoir été percuté par Lewis Hamilton, Fernando Alonso a dit ce qu’il avait sur le coeur et ce qui passait par sa tête à ce moment précis. Et pour se livrer, l’Espagnol n’avait pas d’autre alternative que la radio de son écurie où il a fait passer le message suivant. « Quel idiot ! Fermer la porte de l’extérieur. On fait un départ canon, mais ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position ». Finalement, Alonso a pu terminer le Grand Prix est s’est placé à la 5ème place.

Le contact entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui s'est littéralement envolé 😳💥#BelgianGP | ▶️ https://t.co/t7uFs3hjPH pic.twitter.com/zwSi7KUV9S — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) August 28, 2022

Hamilton reconnaît ses torts…

Lewis Hamilton ne peut pas en dire autant. En effet, en raison du contact qu’il a reçu sur sa monoplace Mercedes, l’Anglais n’a eu d’autre solution que d’abandonner la course. Invité à s’exprimer sur cet accrochage avec Fernando Alonso, Hamilton a fait passer le message suivant à Canal+ . « C'est ma faute. J'étais devant sur le côté et il était dans mon angle mort. Je ne lui ai pas laissé assez d'espace. J'en ai payé le prix ».

Mais ne s’excusera pas auprès d’Alonso après ses attaques verbales