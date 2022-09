Formule 1

EL1 : Gros coup dur pour Verstappen, Russell et Hamilton aux anges

Publié le 2 septembre 2022 à 14h11 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 2 septembre 2022 à 14h13

Une semaine après le récital de Max Verstappen à Spa-Francorchamps, la Formule 1 pose ses valises aux Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort. Attendu au tournant, Max Verstappen a d’abord pris la tête de ses essais libres avant d’être victime d’un problème de boîte de vitesses. C’est George Russell et Lewis Hamilton qui en ont profité pour prendre les deux premières places.

Depuis le début de la saison, le public néerlandais n’attendait que ça : retrouver son héros. Sacré champion du monde l’an dernier, Max Verstappen fait son retour chez lui avec un titre à son palmarès. Vainqueur la saison dernière sur ce Grand Prix de Zandvoort, Verstappen a pour ambition de répéter sa performance cette année, même s’il sait que Charles Leclerc sera revanchard. Mais avant d’en découdre pendant la course, le paddock a pu se tester lors de la première séance d’essais libres.

Catastrophe pour Verstappen qui stoppe sa séance

Il était forcément très attendu. Large leader du championnat, Max Verstappen n’a pas l’obligation de s’imposer chez lui, à Zandvoort, pour être sacré. Mais pour frapper fort, une victoire est nécessaire. Le pilote Red Bull comptait envoyer un message dès cette première séance d’essais libres, c’est raté… Même s’il a démarré fort, le champion du monde en titre a été trahi par sa monoplace et un problème de boîte de vitesses qui l’a contraint à stopper sa séance. Devant une foule orange venue par milliers, Max Verstappen a donc dû assister à la performance de Mercedes depuis la voie des stands.

Problème de boîte de vitesses pour Max Verstappen 🛠️Le Néerlandais est arrêté à la sortie du virage 3 ❌#DutchGP 🇳🇱 | ▶️ https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/JJaahN0WzC — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) September 2, 2022

Russell en tête, Mercedes fait le doublé

Alors que l’écurie Mercedes n’a toujours pas remporté le moindre Grand Prix cette saison, cette première séance d’essais libres était déjà importante pour l’équipe allemande. Grâce au problème mécanique de Max Verstappen, George Russell et Lewis Hamilton ont pu en profiter pour se hisser aux deux premières places du classement. Une très bonne nouvelle pour Mercedes, surtout après le week-end très difficile qu’a passé Lewis Hamilton en Belgique, contraint à l’abandon dès le départ de la course. Reste à savoir si la W13 Mercedes sera aussi performante à 16h pour la deuxième séance d’essais libres, mais surtout ce dimanche pour la course. Parce qu’en interne, la monoplace est loin de faire l’unanimité. « Je ne pense pas qu’elle sera très bien placée dans le musée Mercedes-Benz. Peut-être qu’elle ira à la cave », a même lancé Toto Wolff. Le ton est donné !

Le classement des EL1

1- George Russell (Mercedes) : 1:12.455

2- Lewis Hamilton (Mercedes) : +0.240

3- Carlos Sainz (Ferrari) : +0.390

4- Lando Norris (McLaren) : +0.474

5- Daniel Ricciardo (McLaren) : +0.622

6- Charles Leclerc (Ferrari) : +0.672

7- Sergio Perez (Red Bull) : +0.961

8- Fernando Alonso (Alpine) : +1.178

9- Esteban Ocon (Alpine) : +1.508

10- Alexander Albon (Williams) : +1.608

11- Mick Schumacher (Haas) : +1.708

12- Lance Stroll (Aston Martin) : +1.802

13- Kevin Magnussen (Hass) : +1.950

14- Pierre Gasly (AlphaTauri) : +2.019

15- Sebastian Vettel (Aston Martin) : +2.045

16- Zhou Guanyu (Alfa Romeo) : +2.079

17- Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : +2.175

18- Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : +2.240

19- Max Verstappen (Red Bull) : +2.259

20- Nicholas Latifi (Williams) : +2.667



La deuxième séance d'essais libres aura lieu, ce vendredi, à 16h.