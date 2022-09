Formule 1

F1 : Prost, Verstappen… L’historique du GP des Pays-Bas

2 septembre 2022

Absent du calendrier de la Formule 1 pendant 36 ans, le Grand Prix de Zandvoort a fait son grand retour la saison dernière. Vainqueur chez lui, Max Verstappen espère rééditer la performance ce dimanche. En face, il faudra faire face aux Français qui auront à cœur de respecter la tradition tricolore illustrée notamment par les deux succès d’Alain Prost en 1981 et 1985.

Une semaine après Spa-Francorchamps, la Formule 1 s’envole pour les Pays-Bas, direction Zandvoort. Après une reprise musclée en Belgique, le paddock s’apprête à en découdre sur le circuit néerlandais, l’occasion pour Max Verstappen de conforter son avance à domicile devant des milliers de supporters. Si Charles Leclerc voudra sauver l’honneur et réduire l’écart (tout en récupérant sa seconde place), Max Verstappen aura pour objectif de sceller une bonne fois pour toute le championnat devant son public. Vu le contexte, le champion du monde en titre part avec une belle longueur d’avance.

36 ans d’absence pour le GP de Zandvoort

Il faut dire que si Max Verstappen a d’emblée marqué son territoire la saison dernière, le circuit de Zandvoort a, avant ça, quitté la Formule 1 pendant une très longue période. Entre 1948 et 1985, le Grand Prix des Pays-Bas a systématiquement été présent au calendrier, hormis une absence en 1972. Une course annuelle qui s’était fait sa place en Formule 1, avant de soudainement disparaître. Il faudra attendre 2020 pour voir son nom de nouveau inscrit au programme (annulé ensuite en raison du Covid). De quoi réjouir un certain Max Verstappen…

Suprématie française… en terres néerlandaises ?

Avant que le Grand Prix de Zandvoort ne disparaisse, les Français s’étaient appropriés le circuit néerlandais. Hormis le succès de Niki Lauda en 1985, les quatre courses précédentes ont fini entre les mains de pilotes français. En 1981, c’est un jeune Alain Prost qui triomphera sur les terres bataves, avant de rééditer la performance en 1985, année de son premier titre de champion du monde. Il sera imité par Didier Pironi en 1982 et René Arnoux en 1983, eux aussi victorieux sur le Grand Prix des Pays-Bas. L’un des tracés qui, historiquement, a le plus réussi aux Français. Une bonne nouvelle pour Esteban Ocon et Pierre Gasly ?

1973, édition mortelle

En 1973, c’est un drame qui a frappé le Grand Prix de Zandvoort. Lors du huitième tour de la course, Roger Williamson, pilote anglais de 25 ans, double champion du monde de Formule 3, crève et fonce dans le rail à très haute vitesse. Sa voiture s’embrase et continue sa route sur près de 300m. Même s’il est conscient, Williamson ne parvient pas à s’extirper de sa monoplace. David Purley, jeune pilote qui était juste derrière lui s’arrête pour tenter de secourir l’Anglais. Purley donne corps et âme pour éteindre l’incendie, au contraire des commissaires sur place, plutôt immobiles à la surprise générale. Même si le feu est contrôlé, Roger Williamson n’aura pas tenu le coup, mort d’asphyxie. Une catastrophe qui aura marqué l’histoire de la Formule 1.

Max Verstappen en maître des lieux

Bien longtemps après ce drame, le Grand Prix de Zandvoort a fini par faire son grand retour. 36 ans après la dernière édition en 1985, Max Verstappen retrouve son public pour la première fois. Devant une foule en délire, le futur champion du monde triomphe devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. A l’issue de la course, Verstappen compte 3 petits points d’avance sur le septuple champion du monde avec qui il luttera jusqu’à l’ultime tour… du dernier Grand Prix. Si Lewis Hamilton n’est plus en jeu pour le titre cette saison, Max Verstappen ne se privera pas pour autant d’un nouveau succès sur ses terres. A moins que les Français ne viennent imiter leurs ainés…