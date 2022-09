Formule 1

F1 : Annoncé chez Alpine, Gasly fait une annonce tonitruante

Publié le 2 septembre 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Le temps passe et les rumeurs d’une arrivée de Pierre Gasly chez Alpine se font de plus en plus récurrentes. La semaine dernière, une conversation a fuité et a fait parler alors qu’elle concernait… un mariage. Malgré tout ce bruit, le pilote français n’en a pas dit plus sur son avenir et reste droit dans ses bottes.

Juste avant le Grand Prix de Zandvoort qui aura lieu ce dimanche, Pierre Gasly est plus agité par son avenir que son niveau à bord de son AlphaTauri. Auteur d’une saison plus difficile qu’à l’accoutumée, le Français est annoncé avec insistance chez Alpine où il pourrait retrouver un certain Esteban Ocon. Avec le départ de Fernando Alonso, l’écurie française doit trouver un nouveau pilote et le nom de Pierre Gasly semble faire l’unanimité. En tout cas, l’option prend de plus en plus d’épaisseur.

Ocon n’est pas contre une arrivée de Gasly

Si Esteban Ocon a assuré qu’il préférait voir Mick Schumacher le rejoindre, il n’est pas contre une arrivée de Pierre Gasly pour autant. « Avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important », assure Ocon.

Une conversation qui fuite fait débat

Du côté de Pierre Gasly, la rumeur fait parler et cela ne semble pas l’atteindre. La semaine dernière, lors du Grand Prix de Spa, une conversation entre lui-même, George Russell et Charles Leclerc a fuité où on les entendait parler d’un « travail sur les derniers détails du contrat ». Un rapport avec son arrivée potentielle chez Alpine ? « Si vous avez une idée du sujet dont nous parlions, vous allez probablement rire. Je peux vous garantir que cela n’avait rien à voir avec la Formule 1 », a lancé Gasly dans des propos relayés par Nextgen Auto . En réalité, la conversation concernait un mariage. « Des amis m’ont transféré la vidéo et j’étais plutôt en train d’en rire et j’étais assez impressionné par la façon dont un sujet peut être dévié de son origine. C’était drôle de voir les commentaires », ajoute Gasly.

🔴 Alpine aurait convenu avec Red Bull des conditions pour libérer Pierre Gasly de son contrat AlphaTauri pour la saison 2023.L'écurie française n'aurait plus l'intention de faire piloter Oscar Piastri la saison prochaine.(🗞️ @wearetherace)#F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/BHxKbcQvc5 — Off Track (@OffTrack_FR) September 1, 2022

« Tout ce buzz autour de mon avenir ne m’affecte pas »