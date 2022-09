Formule 1

F1 : 11 ans après, Hamilton offre un mea culpa à RedBull

Publié le 2 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Il y a onze ans, Lewis Hamilton faisait des déclarations hallucinantes envers RedBull. Le pilote britannique mettait en doute l’empreinte que pouvait laisser l’écurie autrichienne en F1. Mais depuis ces propos, l’équipe a remporté trois titres de champion du monde avec Sebastian Vettel, puis a remporté un nouveau titre en 2021 avec Max Verstappen. Alors que Lewis Hamilton a offert un mea culpa à RedBull après ses déclarations de 2011, le pilote Mercedes a notamment voulu mettre en avant le travail de leur constructeur, Adrian Newey.

Alors qu'il était encore pilote pour McLaren, Lewis Hamilton nous offrait il y a onze ans, des propos hallucinants envers RedBull. Le Britannique mettait en doute l’empreinte que pouvait laisser l’écurie autrichienne en Formule 1.

« Red Bull n’est pas un constructeur, c’est un fabricant de boissons »

Il y a onze ans, alors qu’il était encore chez McLaren, Lewis Hamilton faisait des déclarations hallucinantes envers RedBull. « Red Bull n’est pas un constructeur, c’est un fabricant de boissons. C’est une entreprise de boissons contre McLaren, l’histoire de Ferrari. Je ne sais pas quel est leur plan » Mais alors que depuis ces déclarations, l’écurie autrichienne a remporté trois titres consécutifs avec Sebastian Vettel et un nouveau en 2021 avec Max Verstappen, RedBull s’apprête à remporter une deuxième couronne consécutive. Alors que l’équipe autrichienne domine actuellement le championnat, Lewis Hamilton a offert un mea culpa à RedBull, dans des propos relayés par MotorSport . « Tout ce que j’aurais pu dire par le passé sur l’équipe, je ne le pensais pas de manière négative". Je pense qu’il y a des années, j’ai dit quelque chose sur le fait qu’ils étaient une entreprise de boissons et des choses comme ça. C’était vraiment juste pour souligner qu’on aurait eu davantage tendance à parier sur un constructeur automobile, plus que sur cette équipe. Mais ils m’ont prouvé que j’avais tort et tout le monde et ils ont fait un excellent travail.C’est une grande équipe. Ils ont de très bonnes voitures depuis un certain temps. Ils avaient l’habitude d’avoir des hauteurs de caisse vraiment élevées et avaient plus de traînée avant. »

«Adrian Newey ne conçoit généralement pas de mauvaises voitures»

Alors que Lewis Hamilton admet que RedBull est devenue une très grande écurie, le pilote britannique a notamment voulu rendre hommage au constructeur de l’équipe autrichienne, Adrian Newey. « Adrian Newey ne conçoit généralement pas de mauvaises voitures. Il a construit des voitures étonnantes au fil des ans. La voiture avec laquelle j’ai remporté mon premier championnat était une évolution d’une de ses voitures. Adrian a fait sa thèse sur les voitures à effet de sol à l’université, il n’est donc pas surprenant que ce qu’il a fait et créé cette année soit impressionnant. Il est l’un des seuls à dessiner à la main. Sa compréhension a été un avantage pour eux et ils ont fait un excellent travail. Mais je crois que les jeunes de notre équipe vont nous aider. »

