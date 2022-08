Formule 1

La F1 va prendre une énorme décision, Hamilton insiste en coulisses

Publié le 31 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors que le Grand Prix de France ne reviendra pas la saison prochaine, la Formule 1 travaille sur l’ajout de nouvelles dates au calendrier. Comme le souhaite Stefano Domenicali, le PDG de la F1, un Grand Prix pourrait débarquer en Afrique du Sud, à Kyalami. Un projet pour lequel insiste sérieusement Lewis Hamilton.

Ce n’est pas un secret, la Formule 1 a encore prévu de faire plusieurs changements dans les années à venir. Cette saison, c’est le Grand Prix de Miami qui a fait son arrivée au sein du calendrier, en attendant celui de Las Vegas dans un an. L’objectif de la F1 est clair : avoir au minimum un Grand Prix sur chaque continent. A l’heure actuelle, il en manque un : l’Afrique. Mais tout se ficèle en coulisses…

La F1 veut revenir en Afrique

« Il y a des régions du monde qui veulent accueillir la Formule 1, et je pense qu'une zone que nous voulons développer est l’Afrique. Nous sommes un Championnat du monde, et c'est une région où nous ne sommes pas présents. Nous travaillons très dur pour assurer un scénario où nous aurons bientôt un Grand Prix là-bas. Puis il y a l'intérêt de l'Extrême-Orient. Mais nous ne voulons évidemment pas perdre l'intérêt de l'Europe. Nous sommes nés ici et nous y resterons. J’entends beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. La beauté de notre situation d'aujourd'hui est que nous avons beaucoup d'options. Et nous allons prendre la bonne décision, en réfléchissant à la stratégie, en pensant à l'ADN de ce sport, en pensant au fait que tous les promoteurs veulent travailler avec nous », confiait récemment Stefano Domenicali, le PDG du championnat.

Kyalami au calendrier dès 2023 ?

Si tout se réalise rapidement, le Grand Prix d’Afrique du Sud, qui aurait lieu à Kyalami, pourrait même faire son apparition au calendrier dès la saison prochaine. Une aubaine pour la Formule 1 qui continue sa folle progression sur les dernières années, grâce notamment à la série « Drive to Survive », produite par Netflix . En attendant que tout s’officialise, le projet se concrétise grâce à l’appui de diverses personnalités de la F1, dont Lewis Hamilton. Rien que ça…

🔴 Lewis Hamilton "a beaucoup poussé en interne" pour un Grand Prix en Afrique du Sud !💬 "Je suis heureux qu'il y ait des discussions. J'ai toujours espoir qu'il y ait une course l'an prochain (malgré la prolongation de Spa). Ne jamais dire jamais."(🗞️ @racefansdotnet)#F1 pic.twitter.com/taPOnVxBSU — Off Track (@OffTrack_FR) August 31, 2022

Lewis Hamilton continue d’insister