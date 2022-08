Formule 1

Alonso en rajoute une couche sur son accrochage avec Hamilton

Publié le 30 août 2022 à 07h35 par Pierrick Levallet

Lors du départ du Grand Prix de Belgique ce dimanche, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont eu un accrochage. Si le premier a été contraint d’abandonner, le deuxième a laissé exploser sa colère à la radio. Son message n’est pas passé inaperçu, et l’Espagnol a souhaité donner sa version des faits après la course.

Ce dimanche, le départ du Grand Prix de Belgique a été entaché par un accrochage entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Après un excellent départ des deux pilotes, le Britannique s’est rabattu trop vite après avoir dépassé l’Espagnol et a touché l’avant de la monoplace d’Alpine. Cela a provoqué d’importants dégâts sur la voiture de Lewis Hamilton, qui a finalement été contraint d’abandonner sur demande de Mercedes. Si le pilote de 37 ans a été le premier pénalisé par cette erreur, l’agacement était plutôt du côté de Fernando Alonso à ce moment.

«Ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position»

À la radio, l’Espagnol a laissé éclater sa colère auprès de son équipe. « Quel idiot ! Fermer la porte de l’extérieur. On fait un départ canon, mais ce type ne sait conduire et démarrer qu'en première position » a-t-il pesté. Son message a fait le tour des réseaux sociaux et est naturellement remonté aux oreilles de Lewis Hamilton. Si le Britannique avait prévu des excuses au départ, il ne va finalement pas les faire après les insultes de Fernando Alonso : « Des excuses auprès d’Alonso ? Je l'aurais fait jusqu'à ce que j'entende ce qu'il a dit. Je n'ai pas vraiment de réponse à lui donner. Je sais comment ça se passe dans le feu de l'action, mais c'est bien de savoir ce qu'il pense de moi. C'est mieux que ce qu'il ressent soit étalé au grand public. Comme je l'ai dit, ce n'était pas intentionnel et j'en prends la responsabilité. C'est ce que font les adultes. »

«Je pense qu'il croyait que je n'étais plus là, donc je ne pense pas que ce soit une erreur»

Fernando Alonso, lui, a souhaité donner sa version des faits. Le pilote d’Alpine estime que « c'était un peu une erreur de sa part de fermer la porte comme ça. On l'a vu de nombreuses fois ici au virage 5, et c'est un parallèle avec ce qui lui est arrivé avec Rosberg il y a quelques années (...) Je pense qu'il croyait que je n'étais plus là, donc je ne pense pas que ce soit une erreur, c'est juste... dans le feu de l'action, on essaie de prendre l'aspiration, de freiner tard et de tourner, et parfois on ne mesure pas complètement l'emplacement des voitures, là où tout le monde se trouve » comme il l’expliquait dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«C'est dommage que tout soit diffusé parfois»