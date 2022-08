Formule 1

F1 : Alonso insulte Hamilton et se fait fracasser

Publié le 30 août 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 30 août 2022 à 20h35

Le week-end dernier, Lewis Hamilton a été contraint d’abandonner dès le premier tour du Grand Prix de Belgique suite à un accrochage avec Fernando Alonso. Le pilote espagnol avait tenu des propos très forts dans sa radio juste après l’accident. Du côté du Britannique, on assume totalement l’erreur commise. Désormais consultant, l'ancien pilote de Formule 1 Martin Brundle s’était exprimé sur le clash entre les deux coureurs.

Le week-end dernier était marqué par le grand retour de la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique. Une course marquée par l’abandon de Lewis Hamilton dès le premier tour suite à un accrochage avec la voiture de Fernando Alonso. Un fait qui avait rendu fou le pilote espagnol qui ne s’était pas gêné de le faire savoir pendant la course.

F1 : Après le coup de tonnerre, Ricciardo sème le trouble pour son avenir https://t.co/15FSjxtnPe pic.twitter.com/kW0GLGPk10 — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

«Il ne sait piloter que lorsqu’il part en tête»

Alors que Lewis Hamilton avait été contraint d’abandonner dès le premier tour du Grand Prix de Belgique suite à un accrochage avec Fernando Alonso, le pilote espagnol était fou de rage dans sa radio juste après l’accident, de là à traiter le britannique « d’idiot » pour ensuite ajouter « Il ne sait piloter que lorsqu’il part en tête ». Alors que le sextuple champion du monde a dû regarder la course dans le paddock, Lewis Hamilton avait répondu aux déclarations du pilote Alpine, dans des propos relayés par MotorSport . « Je n’ai pas vraiment de réponse à ça. Je sais comment les choses peuvent être sous le feu de l’action, mais c’est sympa de voir ce qu’il ressent à propos de moi. » Le pilote de chez Mercedes ajoutait par la suite que sa manœuvre n’avait « rien d’intentionnel et j’en prends la responsabilité. C’est ce que font les adultes. »

«Les commentaires de Fernando sont inexacts et injustes»

Désormais consultant, l'ancien pilote de Formule 1 Martin Brundle a voulu réagir aux propos de Fernando Alonso envers Lewis Hamilton. Dans des propos relayés par MotorSport , il explique que les commentaires de l’Espagnol sont clairement dites sous le coup de la colère. « Les commentaires de Fernando à la radio au sujet de Lewis, bien que dits sous le coup de la colère et de l’adrénaline, sont pour moi inexacts et injustes . » Martin Brundle a notamment voulu défendre son compatriote Lewis Hamilton. « Lewis est l’un des pilotes les plus fair-play et propres de l’histoire de la F1. Il a commis peu d’erreurs étant donné sa vitesse incroyable, et il se suffit de remonter au Brésil l’année dernière pour se rappeler qu’il sait se frayer un chemin dans le peloton. Nul doute que Lewis se souviendra de cette erreur de jugement de Fernando. »

«Lewis a revu les images et a immédiatement accepté la responsabilité»