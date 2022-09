Formule 1

Largués cette année, Mercedes et Hamilton ont de grosses ambitions

Publié le 3 septembre 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir marché sur la Formule 1 pendant des années, Mercedes et Lewis Hamilton vivent une saison très compliquée. Qu’il s’agisse du classement constructeurs ou des pilotes, les deux camps sont largués. Pour 2023, l’écurie allemande s’est déjà mise au travail et veut renouer avec le succès. Pareil pour le pilote anglais, soucieux d’obtenir un huitième titre de champion du monde.

Huit titres constructeurs de rang, quatre sacres de champion du monde, Mercedes et Lewis Hamilton ont tutoyé les sommets pendant des années. Alors qu’ils semblaient intouchables, Red Bull et Max Verstappen sont venus leur chiper le titre de champion du monde. Même si Mercedes a conversé la suprématie des écuries, la passation de pouvoir aura lieu cette saison. Après une fin en apothéose, l’équipe allemande ne s’attendait sans doute pas à vivre un exercice aussi difficile. En témoigne le niveau de Lewis Hamilton…

Saison catastrophe pour Hamilton

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton vit sans doute la saison la plus difficile de sa carrière. Même son arrivée en Formule 1 a été moins dure tant l’Anglais était talentueux. Cette année, entre son spleen de l’an dernier et sa W13 pas au niveau, Hamilton a touché le fond, il n’a même pas pu remporté une seule course. Et même s’il a retrouvé le sourire ces derniers temps après avoir enchaîné cinq podiums, quels doivent être ses objectifs ? Lewis Hamilton s’est confié sur le sujet.

2023 déjà en tête

« En ce moment, je m’applique à essayer d’exprimer clairement ce que je ressens dans la voiture et ce que je souhaite pour l’année prochaine, en faisant en sorte que ce soit appliqué. Tout va si vite. Ils sont déjà en train de finaliser les freins et les suspensions ! La boîte de vitesses également ! Tout est fait avec tellement d’avance », explique Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen Auto . Les ambitions de l’Anglais et de Mercedes, elles sont claires.

Alonso et Hamilton ont fait une photo ensemble avec la fameuse casquette 😄 #F1 #DutchGP pic.twitter.com/BlURPLS2uw — Alpine F1 TEAM FAN FR 🇫🇷 (@AlpineF1Team_fr) September 1, 2022

Mercedes veut récupérer la première place du podium

Pour Mercedes d’abord, l’objectif sera de retrouver le succès au classement des constructeurs. Après huit titres consécutifs, l’écurie allemande aura à cœur de reprendre sa couronne. Et pour ça, il faudra bâtir une voiture beaucoup plus performante. « Je ne pense pas qu’elle sera très bien placée dans le musée Mercedes-Benz. Peut-être qu’elle ira à la cave », pestait Toto Wolff ce vendredi au sujet de la W13. Loin de ses standards habituels, la dernière monoplace Mercedes est loin d’avoir marquée l’histoire, pas de quoi perdre confiance pour autant. « Nous avons remporté les huit derniers championnats constructeurs et j’ai foi en mon équipe. Ce n’est plus aussi simple qu’avant avec les budgets plafonnés, mais nous pouvons y arriver », estime Lewis Hamilton.

Huitième titre pour Hamilton ?