Formule 1

L’énorme satisfaction de George Russell après le GP des Pays-Bas

Publié le 4 septembre 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 septembre 2022 à 20h47

Si Max Verstappen s’est envolé au classement des pilotes après le Grand Prix des Pays-Bas, Mercedes a fait une belle opération de son côté. Avec 30 points enregistrés ce dimanche, l’écurie allemande revient sur Ferrari au championnat constructeur. George Russell, deuxième à Zandvoort, s’est d’ailleurs montré très satisfait par la prestation de son équipe tout au long du week-end.

Ce dimanche, Max Verstappen s’est envolé au classement des pilotes après son nouveau succès au Grand Prix des Pays-Bas. Le Néerlandais compte désormais 109 points d’avance sur les deuxièmes ex-aequo Charles Leclerc et Sergio Pérez. Mais le circuit de Zandvoort a également réussi à Mercedes. Après un début de saison catastrophique, l’écurie allemande confirme son retour sur les devants de la scène. Lewis Hamilton a terminé la course au pied du podium, sur lequel figurait George Russell (deuxième). Avec ses deux pilotes, Mercedes a inscrit 30 points et a réduit l’écart avec Ferrari au classement constructeur.

F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen en seigneur sur ses terres, bonne opération pour Mercedes https://t.co/yNot7iOih7 pic.twitter.com/Hv1vPCr00m — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

«Mercedes se rapproche de la plus haute marche»

Dans des propos rapportés rapportés par NextGen-Auto , George Russell a affirmé que ce résultat permet à Mercedes de faire le plein de confiance pour la fin de saison. « Je sais que le résultat n’est pas celui que l’on attendait, mais ça nous donne de la confiance et de la foi. C’est génial d’avoir trois équipes sur le podium, et Mercedes se rapproche de la plus haute marche, donc on va continuer à tout donner » explique le coéquipier de Lewis Hamilton.

Russell salue le public du GP des Pays-Bas...

Tout au long du Grand Prix, le public s’est montré très enthousiaste aux abords du circuit de Zandvoort. Max Verstappen avait alors expliqué avant la course que la F1 jouissait d’une très grosse côte de popularité aux Pays-Bas. « Je pense que c’est juste la passion dans le pays, bien sûr, la F1 est aujourd’hui très populaire ici en Hollande. Sur certaines autres courses, vous avez des tribunes pleines, mais l’ambiance est un peu... je ne dirais pas ’fade ou ‘morne’, mais un peu plus statique. C’est ce que j’aime chez les Néerlandais, ils savent comment créer une fête, c’est sûr » annonçait-il. George Russell, lui, a tenu à remercier le public de Zandvoort pour son attitude très fair-play, notamment à l’égard des rivaux de Max Verstappen : « Merci au public, on s’est sentis très bien accueillis, c’est le cas pour tous les pilotes ici à Zandvoort, merci ! »

... et ironise sur son incident évité avec Hamilton