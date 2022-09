Formule 1

F1 : Verstappen se lâche après sa nouvelle victoire aux Pays-Bas

Publié le 4 septembre 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

À domicile, Max Verstappen s’est de nouveau imposé. Ce dimanche, le Néerlandais a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, creusant un écart considérable avec le deuxième au classement des pilotes. Max Verstappen a vécu une course plutôt paisible à Zandvoort. Et il s’estime fier d’avoir obtenu un nouveau succès à domicile, après celui en 2021.

Ce dimanche, Max Verstappen s’est de nouveau imposé au Grand Prix des Pays-Bas. Avec ce succès, le Néerlandais a creusé un écart considérable avec son dauphin puisqu’il a un avantage de 109 points désormais. Alors que Charles Leclerc est revenu à égalité avec Sergio Pérez au classement des pilotes (201 points chacun), Max Verstappen semble filer vers un deuxième sacre mondial consécutif. Très peu inquiété tout au long du Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen a remporté une victoire assez simple ce dimanche. Le pilote de Red Bull s’est d’ailleurs livré sur ce nouveau succès, son neuvième cette saison.

F1 - GP des Pays-Bas : Verstappen en seigneur sur ses terres, bonne opération pour Mercedes https://t.co/yNot7iOih7 pic.twitter.com/Hv1vPCr00m — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

«On avait un bon rythme»

« C’était encore une course sans problème, mais on a dû attaquer toute la course. Il a fallu prendre les bonnes décisions avec la voiture de sécurité et la voiture de sécurité virtuelle » a expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Le Néerlandais avoue néanmoins qu’il ne savait pas vraiment si sa stratégie aux stands allait fonctionner ou non : « C’était un point d’interrogation, de savoir quel serait notre rythme en ressortant avec les pneus, mais ça a bien fonctionné. On avait un bon rythme quand nous sommes revenus en piste avec les pneus tendres. »

«Je savais qu’on ne teindrait pas si on s’arrêtait pas»

« Avant la voiture de sécurité, je pensais que ça irait avec les pneus durs jusqu’à la fin, même si nous étions plus lents. Mais la voiture de sécurité est sortie, et je savais qu’on ne teindrait pas si on s’arrêtait pas. On a mis les pneus tendres, mais George s’est arrêté aussi. J’ai pu dépasser Lewis, on avait une très bonne vitesse de pointe, et on avait un bon équilibre aussi » a ensuite poursuivi le pilote de Red Bull.

«C’est toujours spécial de gagner son Grand Prix à domicile»