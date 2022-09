Formule 1

F1 : Hamilton met la pression avant le GP des Pays-Bas

Publié le 3 septembre 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Ce samedi, lors des qualifications pour le Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton a décroché la quatrième place et s’élancera donc assez haut sur la grille de départ ce dimanche. Et visiblement satisfait des performances de sa monoplace ce week-end, le septuple champion du monde nourrit de grandes ambitions pour la course de Zandvoort.

Après un Grand Prix de Belgique remporté par Max Verstappen le 28 août dernier, la F1 a posé ses valises aux Pays-Bas ce week-end. Les pilotes se disputeront la 15e course de la saison sur le circuit de Zandvoort. Les qualifications ont déjà eu lieu et c’est Max Verstappen qui a décroché la pole position devant Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton, lui, partira de la quatrième place. Après un début de saison catastrophique, Mercedes semble revenir sur les devants de la scène. D’ailleurs, Lewis Hamilton s’est montré assez surpris par les performance en demi-teinte de sa monoplace après les qualifications.

«On aurait pu espérer se battre pour la première ligne»

« Je ne comprends pas, on peut être très loin un week-end et, tout à coup, être là le week-end suivant. C'est déroutant, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de points positifs à retenir aujourd'hui. Je pense que s'il n'y avait pas eu le drapeau jaune [provoqué par Sergio Pérez], on aurait pu espérer se battre pour la première ligne. Donc c'est vraiment positif. On a réduit l'écart sur un tour, et si ça peut refléter ensuite notre rythme de course, ce sera incroyable » a expliqué le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Il y a de l'espoir, le potentiel est là»

Lewis Hamilton a ensuite poursuivi : « Les ingénieurs ont une compréhension bien meilleure de ce pourquoi ça n'a pas fonctionné la dernière fois et de ce pourquoi ça fonctionne ici. C'est lié à l'aérodynamique et à ce genre de choses, et je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu lors du dernier Grand Prix, car il y a des choses qui auraient pu être faites différemment et ça aurait pu être un peu mieux. On s'assure d'être mieux préparés d'une course à l'autre. Mais de manière générale, ce type de circuit, quand on y pose la voiture, ça fonctionne beaucoup mieux avec la hauteur de caisse. Il y a de l'espoir, le potentiel est là, mais je ne sais pas du tout si la voiture sera bonne ou mauvaise lors des prochaines courses. Il faut voir quand on arrive, c'est un peu comme une humeur qui change. C'est comme un être humain. »

«C'est sûr que j'attaquerai aussi fort que possible pour aller chercher un podium»