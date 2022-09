Formule 1

Un Français pousse pour rejoindre Esteban Ocon et Pierre Gasly

Publié le 6 septembre 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Actuellement en F2, Théo Pourchaire rêve d’une promotion en F1. Le pilote de 18 ans est l’une des grandes promesses du sport automobile français. Mais pour l’instant, il n’est pas assuré d’avoir un baquet aux côtés de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Néanmoins, Théo Pourchaire fait de son maximum même s’il est conscient que ses talents de pilote ne font pas tout.

Pour l’instant, la France n’est représentée que par deux pilotes en F1 : Pierre Gasly et Esteban Ocon. Mais les pilotes d’AlphaTauri et d’Alpine pourraient bien être rejoints par un troisième Français la saison prochaine. Performant en F2, Théo Pourchaire se fait de plus en plus remarquer. Pilote de l'académie Sauber, le jeune pilote de 18 ans voit cependant son avenir être bloqué chez Alfa Romeo. L’équipe de Frédéric Vasseur devrait reconduire Guanyu Zhou aux côtés de Valtteri Bottas, bloquant ainsi toute arrivée de Théo Pourchaire en F1 au volant d’une Alfa Romeo. Deux autres écuries pourraient néanmoins se proposer au pilote d’ART Grand Prix. Alpine est encore à la recherche du remplaçant de Fernando Alonso et Williams pourrait se passer des services de Nicholas Latifi. L’écurie française se tournerait vers Pierre Gasly pour occuper son baquet libre. L’équipe britannique pourrait donc tenter sa chance avec Théo Pourchaire, qui ne se voit pas rester une saison de plus en F2. En attendant, une possible arrivée du pilote de 18 ans en F1 est très incertaine. Et le Français ne voit qu’une seule chose à faire pour se garantir une promotion.

1re fois de toute sa carrière en monoplace que Théo Pourchaire 🇫🇷 fait autant d'erreurs sur un même weekend, il est méconnaissable.J'espère que la casse mécanique de Spa + la domination de Drugovich ne lui ont pas donné un trop gros coup au mental.#F2 #DutchGP pic.twitter.com/eLdb57wQYe — Percy Wolff 🇫🇷🇮🇳 (@percy_wolff) September 3, 2022

Pourchaire veut tout donner en F2...

« Qu’est-ce que je peux faire de plus pour rejoindre la F1 ? Faire du mieux possible. Si je donne tout et que j’extrais 100% de moi, Théo Pourchaire, sur la piste, et que je le montre, je n’aurais rien à me reprocher » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par NextGen-Auto . Deuxième de F2 à 70 points du leader Felipe Drugovich, Théo Pourchaire semble mal engagé pour être sacré champion de la discipline, lui qui avait terminé cinquième la saison passée. Le pilote de 18 ans avoue d’ailleurs que remporter le titre en F2 pourrait l’aider à intégrer la F1.

... pour rejoindre Ocon et Gasly en F1

« Espérer une promotion sans remporter la F2 ? C’est sûr que de gagner le championnat ça aide. C’est un rêve, ce serait incroyable et le plus grand titre que je peux gagner cette année. Donc je me suis préparé pour ça, j’espère le faire. Est-ce que c’est une obligation ou pas ? Je donne le meilleur possible, il y a plein d’aléas qui peuvent rentrer en compte. On verra bien. Mais on n’est pas si loin que ça, même si la concurrence est rude. De mon côté je ne suis pas au top en qualification, mais je sais qu’en course je suis un peu mieux que mes concurrents. Je pense que c’est faisable » confie-t-il. Théo Pourchaire pourrait également bénéficier de l’aide de la cote de popularité de la F1 en France. En tout cas, il espère rejoindre Esteban Ocon et Pierre Gasly la saison prochaine : « La F1 est devenue beaucoup plus populaire en France grâce à Esteban [Ocon] et à Pierre [Gasly], et du coup les gens s’intéressent aussi au futur. J’espère les rejoindre. »

L’aspect financier peut jouer contre Pourchaire