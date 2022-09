Formule 1

F1 : Énorme rebondissement attendu pour l’avenir de Pierre Gasly ?

Publié le 3 septembre 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Même si la saison de Formule 1 est toujours en cours, les rumeurs concernant l’avenir de Pierre Gasly sont nombreuses. Malgré son contrat chez AlphaTauri, le pilote français est annoncé avec insistance chez Alpine pour remplacer Fernando Alonso. Interrogé sur le sujet, Franz Tost, le patron d’AlphaTauri, a laissé la décision à Red Bull.

Alors que la saison de Formule 1 a repris le week-end dernier à Spa-Francorchamps, Pierre Gasly est toujours au cœur de la tourmente. D’un côté, il y a sa saison difficile avec AlphaTauri et 16 petits points inscrits. De l’autre, son avenir qui fait de plus en plus de bruit. Partira, ne partira pas… Pour le moment, rien de certain, surtout que Gasly continue de garder le silence… sans pour autant fermer la porte à un départ de son écurie. Alpine lui fait de l’œil et son probable futur coéquipier l’attend déjà.

Ocon prêt à accueillir Gasly

Même s’il a une petite préférence pour Mick Schumacher, Esteban Ocon est prêt à accueillir Pierre Gasly : « Avec Pierre, nous avons une bonne relation. Il n’y a pas de problème, nous nous respectons et de mon côté, peu importe qui sera de mon côté, je suis sûr que l’équipe fera le meilleur choix possible et nous pourrons bien courir. Je pense que l’important pour moi est de guider l’équipe de la meilleure façon possible, de développer la voiture du mieux que nous pouvons. Et oui, avoir du respect entre les deux pilotes et une bonne ambiance, c’est le plus important ».

Pas d’urgence pour le Français

Pour Pierre Gasly, l’objectif principal est de rester concentré sur la saison actuelle de Formule 1. « Je l’ai dit la semaine dernière, pour l’année prochaine actuellement, je suis sous contrat pour AlphaTauri. Tout le monde est au courant de ma situation contractuelle. Pour l’instant, rien n’a changé. Je n’ai pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment. Je suis avec AlphaTauri, je fais de mon mieux pour AlphaTauri tant que je piloterai pour cette équipe. Ils m’ont offert ma première place en Formule 1, ils m’ont offert ma première victoire. Pour l’instant, je n’ai pas envie de commenter quoi que ce soit. Tant que je piloterai pour cette équipe, je me donnerai toujours à 110% », assure le pilote français.

De P20 à 𝐏𝟗, @PierreGASLY a réalisé une superbe remontée en Belgique pour son 𝟏𝟎𝟎𝐞 Grand Prix en F1 🔥🔛 Quel parcours jusqu'ici 😍 pic.twitter.com/ypqowPwg3n — FFSA (@FFSportAuto) August 30, 2022

« C’est une décision qui ne m’appartient pas, c’est à Red Bull de décider »