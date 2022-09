Formule 1

F1 : En pleine tourmente, le calvaire de Gasly se poursuit

Publié le 3 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison très difficile, Pierre Gasly n’est pas parti du bon pied sur les deux premières séances d’essais libres avant le Grand Prix de Zandvoort. Peut-être préoccupé par son avenir, le Français a expliqué qu’il ne se sentait pas à l’aise avec sa monoplace, en espérant du mieux pour les qualifications.

Pierre Gasly vit une saison plus que mouvementée. Après un exercice positif conclu avec AlphaTauri, l’écurie qui lui fait confiance depuis ses débuts, Gasly s’attendait à faire aussi bien, voire mieux. Mais cette saison, sa monoplace lui joue des tours et les résultats sont loin d’être à la hauteur de ses espérances. Le Français pointe à la 13ème place du classement des pilotes avec seulement 16 points, un bilan loin d’être suffisant pour le vainqueur du Grand Prix de Monza en 2020.

La tête ailleurs ?

Cerise sur le gâteau, sa tête n’est peut-être pas seulement focalisée sur ses résultats avec AlphaTauri. Depuis plusieurs semaines et l’annonce du départ de Fernando Alonso d’Alpine, Pierre Gasly est le favori pour prendre sa place après le fiasco Oscar Piastri. Pour autant, Gasly assure rester concentré sur sa saison actuelle : « Je l’ai dit la semaine dernière, pour l’année prochaine actuellement, je suis sous contrat pour AlphaTauri. Tout le monde est au courant de ma situation contractuelle. Pour l’instant, rien n’a changé. Je n’ai pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment. Je suis avec AlphaTauri, je fais de mon mieux pour AlphaTauri tant que je piloterai pour cette équipe. Ils m’ont offert ma première place en Formule 1, ils m’ont offert ma première victoire. Pour l’instant, je n’ai pas envie de commenter quoi que ce soit. Tant que je piloterai pour cette équipe, je me donnerai toujours à 110% ».

Débuts difficiles aux Pays-Bas pour Gasly

Quoi qu’il en soit, les résultats ne s’améliorent pas en piste. Après une première séance d’essais libres où il n’est pas parvenu à entrer dans le top 10, Pierre Gasly a dû attendre un moment aux stands à cause d’un problème avec sa voiture. Un souci de plus qui ne vient pas aider les affaires de Pierre Gasly. A un jour du Grand Prix de Zandvoort, le pilote de l’écurie AlphaTauri semble encore en grande difficulté.

🔴 Helmut Marko a confirmé des discussions entre Alpine et Red Bull pour Pierre Gasly ! 🗣️Lorsqu'un terrain d'entente sera trouvé entre les deux entités, Red Bull ne bloquera pas le Français indique Marko.(🗞️ #SkyGermany)#F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ksGLmGc6hD — Off Track (@OffTrack_FR) September 2, 2022

« Je ne me suis pas senti très satisfait avec la voiture »