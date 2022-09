Formule 1

F1 : Ferrari se fait clasher, une énorme punchline est lâchée

Alors que se tenait le Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier, la Scuderia Ferrari s'est encore fait remarquer durant la course. En troisième position, Carlos Sainz Jr a reculé de plusieurs places en raison d'un souci d'organisation. Cela n'a pas échappé à l'ancienne gloire du circuit Nico Rosberg qui a dézingué la stratégie adoptée par Mattia Binotto.

Loin d'être irréprochable en début de saison, la Scuderia a commis une nouvelle erreur lors du Grand Prix des Pays-Bas. Alors que Ferrari devait changer les pneus de son pilote Carlos Sainz, un énorme imbroglio a eu lieu. L'arrêt a en effet duré puisque les mécaniciens ont tout simplement oublié un pneu. Alors en troisième position de la course, Carlos Sainz a finalement huitième après avoir perdu 13 secondes durant cet arrêt dans la voie des stands. Une nouvelle polémique pour l'écurie dirigée par Mattia Binotto. Offusqué, Nico Rosberg a lâché une grosse punchline envers le directeur sportif italien.

« Quand vont-ils se rendre compte que tout ne se passe pas bien ? »

Très remonté après l'énième erreur de la Scuderia , l'ancien champion du monde Nico Rosberg a pris la parole et n'a pas épargné le patron de l'écurie Mattia Binotto. « Mattia Binotto n’arrête pas de dire qu’ils n’ont pas besoin de faire des changements en interne, que tout se passe bien, mais quand vont-ils se rendre compte que tout ne se passe pas bien ? » s'interroge l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton. Mais Rosberg ne s'arrête pas là et poursuit en adressant un nouveau tacle à Binotto.

« Même les équipes de Formule 2 ou de Formule 3 font un meilleur travail sur leur stratégie et leurs arrêts au stand que Ferrari »

Nico Rosberg n'en démord pas et souligne le manque de professionnalisme de Ferrari. Pour lui, les écuries de Formule 2 ou de Formule 3 sont mieux organisées que la Scuderia . « Ce n’est pas possible, même les équipes de Formule 2 ou de Formule 3 font un meilleur travail sur leur stratégie et leurs arrêts au stand que Ferrari. On s’arrête au stand, dans une course normale, et il manque un pneu ?! A un moment donné, ils doivent vraiment commencer à faire des changements. » Après la course, Mattia Binotto avait expliqué les raisons de cette erreur.

« Il y a eu une décision tardive pour le faire venir et quand il s'est arrêté »