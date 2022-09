Formule 1

F1 : Red Bull pose ses conditions pour l’avenir de Pierre Gasly

Publié le 4 septembre 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Alpine est à la recherche du successeur de Fernando Alonso. Et ces derniers jours, le nom de Pierre Gasly est régulièrement évoqué du côté de l’écurie française. Néanmoins, Red Bull attendrait que certaines conditions soient remplies pour laisser filer le pilote de 26 ans. Et tout serait en train de s’emboiter parfaitement.

Avec le départ de Fernando Alonso vers Aston Martin pour remplacer Sebastian Vettel et celui d’Oscar Piastri vers McLaren, Alpine se retrouve avec un baquet libre pour la saison prochaine. L’écurie française continue de chercher le prochain coéquipier d’Esteban Ocon. Et ces derniers temps, on parle régulièrement d’une arrivée de Pierre Gasly. Sous contrat avec Red Bull et prêté à AlphaTauri, le pilote de 26 ans pourrait former un duo 100% tricolore avec Esteban Ocon dès 2023. Toutefois, rien n’est encore joué puisque Red Bull doit d’abord accepter de libérer Pierre Gasly. Et l’écurie autrichienne ne sera partant pour cela qu’à une condition.

Colton Herta «est l’élément clé» pour l’arrivée de Gasly chez Alpine

Pour remplacer Pierre Gasly chez AlphaTauri, Red Bull pense à recruter Colton Herta. Le pilote de 22 ans évolue en IndyCar et montre un potentiel surprenant. Toutefois, l’Américain est lié à McLaren. La validation du contrat d’Oscar Piastri au sein de l’écurie britannique pourrait bien avoir débloqué les choses. De son côté, Christian Horner confirme que Red Bull ne lâchera pas Pierre Gasly à moins d’avoir un successeur à la hauteur. « La décision de la FIA pour Herta ? C’est l’élément clé. Nous n’allons pas remplacer Pierre, à moins que nous ayons quelque chose d’excitant à mettre dans cette voiture » explique le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto . « C’est un pilote de Red Bull Racing prêté à AlphaTauri. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment et nous les suivons avec intérêt. Nous verrons comment ça se passe » a ensuite précisé Christian Horner au sujet de Pierre Gasly.

«Si toutes les conditions sont remplies, Pierre pourrait partir chez Alpine»

Helmut Marko, quant à lui, confirme que les négociations sont en cours pour le départ de Pierre Gasly : « On peut imaginer beaucoup de choses, mais les discussions sont en cours. Si toutes les conditions sont remplies, Pierre pourrait partir chez Alpine. Je peux confirmer nos discussions avec Alpine et ce sont des discussions constructives. Je ne peux pas parler des conditions, mais en tout cas, ça semble possible. »

«Nous avons trouvé un accord»