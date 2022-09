Formule 1

F1 : Le terrible aveu de Mercedes face à Red Bull et Ferrari

Publié le 7 septembre 2022 à 15h35 par La rédaction

Toujours sans la moindre victoire cette saison, l'écurie Mercedes a dressé un constat accablant sur les performances de ses monoplaces pilotées par Lewis Hamilton et George Russell. De nouveau sur le podium grâce à Russell, Mercedes se rapproche mais n'y arrive toujours pas face à la Scuderia Ferrari et Red Bull.

Alors qu'elle dominait le paddock ces dernières années, l'écurie Mercedes ne compte toujours aucune victoire cette saison et doit simplement se contenter de plusieurs podiums. Face à cette impuissance à battre les monoplaces Red Bull et Ferrari, Mercedes comprend ce qui na va pas. Lors du Grand Prix de Belgique, les ingénieurs ont livré les premiers enseignements des contre-performances de la monoplace W13. Les doutes ont été confirmé lors du Grand Prix des Pays-Bas.

« Nous comprenons mieux »

Toto Wolff, directeur des Flèches d'Argent , s'est expliqué sur ce que l'écurie avait vu lors du Grand Prix de Belgique. « C’est assez intéressant parce que parfois, ces week-ends super difficiles comme Spa vous donnent les plus grands indices. Nous avons été lourdement battus samedi à Spa, puis nous avons vu un peu de lumière au bout du tunnel le jour de la course. Mais nous comprenons mieux. Nous avons prédit que ce serait une bien meilleure course pour nous en nous basant sur les enseignements de Spa. Et voilà, nous sommes là, nous avions une voiture compétitive en qualification et une voiture rapide en course. Donc les prédictions étaient justes et je pense que nous devons continuer. Au moment où nous parlons, c’est examiné d’un point de vue scientifique : Quelle est la bonne façon d’avancer, qu’est-ce que cela signifie pour le concept de la voiture ? Mais je préfère être confus et rapide que lent et clair » a-t-il constaté dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous manquons beaucoup de performance contre Ferrari et Verstappen »

Le directeur sportif de l'écurie allemande a fait un terrible aveu d'impuissance face à ses concurrents directs Ferrari et Red Bull. « Nous avons développé la voiture avec beaucoup d’appui et une hauteur de caisse basse. Et parfois, vous ne pouvez pas rouler avec une hauteur de caisse basse parce que vous percutez le sol, c’est aussi simple que ça, et vous devez faire des compromis dans vos réglages, ce qui vous pénalise. Donc vous n’êtes jamais dans la bonne fenêtre sur l’ensemble du tour. Vous pouvez voir ici que nous sommes très compétitifs dans la plupart des virages, mais dans la section à haute vitesse du virage sept, nous manquons beaucoup de performance contre Ferrari et Verstappen. Nous le savons, c’est là que la voiture a une faiblesse et vous ne pouvez pas en quelque sorte l’équilibrer pour qu’elle fonctionne » déplore Toto Wolff.

